80er-Musik-Legende nach Coronavirus-Infektion gestorben: Die zwei größten Hits kennt wohl jeder

Die größten Hits, an denen er beteiligt war, sind Fans noch heute im Ohr. Jetzt ist ein legendärer Musiker nach einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Dave Greenfield ist tot.

ist tot. Er starb im Alter von 71 Jahren nach einer Coronavirus*-Infektion .

. Mit der Band The Stranglers schrieb er Musikgeschichte.

London - Mit The Stranglers schrieb er Musikgeschichte und war unter anderem an ihren beiden wohl größten Hits beteiligt. Jetzt ist Dave Greenfield tot. Der Keyboarder der englischen New-Wave-/Post-Punk-/Pop-Band starb im Alter von 71 Jahren, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die traurige Nachricht verbreiteten The Stranglers am Montag (4.5.) bei Facebook.

Coronavirus: 80s-Musik-Legende Dave Greenfield (The Stranglers) nach Covid-19-Infektion gestorben

„Wir sind zutiefst traurig, den vorzeitigen Tod von Keyboard-Legende Dave Greenfield am Abend des 3. Mai 2020 bekannt zu geben“, heißt es in dem Statement. „Nach einem Krankenhausaufenthalt wegen Herzproblemen wurde Dave letzten Sonntag positiv aufs Covid-19-Virus getestet, aber er verlor traurigerweise den Kampf letzte Nacht.“

The Stranglers würdigen seine Verdienste für die Band - er war 45 Jahre lang Mitglied bei der legendären Formation. „Dave war seit seinem Beitritt Ende 1975 immer in der Band präsent, und seine Keyboard-Magie war während seiner 45-jährigen Karriere bei The Stranglers weltbekannt.“

Coronavirus: Kollegen trauern um Musik-Legende Dave Greenfield

Nicht nur seine musikalischen Verdienste werden in den Vordergrund gerückt. „Dave war ein liebenswerter, freundlicher und exzentrischer Charakter, der immer Zeit zum Plaudern hatte“, schreibt die Band. Auch verschiedene (Ex-)Kollegen und Weggefährten kommen in der langen Stellungnahme zu Wort.

Band-Weggefährte Jean-Jacques "JJ" Burnel etwa erklärt, Greenfield sei „als eines der Opfer der Großen Pandemie von 2020“ gestorben. „Wir alle in der weltweiten Familie der Stranglers trauern und senden Pam unser aufrichtiges Beileid.“ Gemeint ist mit Pam laut Medienberichten dessen Ehefrau.

Der wohl größte Hit der Band lautet „Golden Brown“ und stammt aus dem Jahr 1981. Deutschen Radiohörern ist aber vermutlich „Always The Sun“ aus dem Jahr 1986 präsenter, ein echter Dauerbrenner auf 80er-Sendern. An beiden Songs hat Greenfield laut den Credits verschiedener Musik-Datenbanken mitgeschrieben. Dave Greenfield wurde traurigerweise zum Opfer der Coronavirus*-Pandemie. Die Hits leben noch lange weiter ...

