Model statt Schlagerstar? Ungewohnte Fotos von Anna-Carina Woitschack nach Trennung von Stefan Mross

Die Trennung von Stefan Mross (47) scheint Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (30) zu beflügeln: Nun teilte die Freundin von Versicherungsmitarbeiter Daniel B. erstmals ein Modelfoto mit ihren Instagram-Followern.

Linz - Die gemeinsamen Sachen hat Anna-Carina Woitschack letzte Woche aus der gemeinsamen Luxusvilla mit Stefan Mross abgeholt, nun ist die Schlagersängerin und Freund Daniel B. zurück in seiner Heimat Linz. Die Trennung im Guten ist damit wohl endgültig vollzogen.

Anna-Carina Woitschack feierte den 4. Advent bei ihrem Freund Daniel B. in Linz.

Dort feierte das schwer verliebte Pärchen den 4. Advent. Anna-Carina ließ ihre 100.000 Follower in ihrer Instagramstory teilhaben und postete Bilder vom Adventskranz oder einem Spaziergang mit Freund Daniel B. durch Linz. Die Puppenspielerin wirkte zuletzt überglücklich und scheint nun auch ihre weibliche Seite immer mehr zeigen zu wollen.

In Corsage: Anna-Carina Woitschack zeigt erstmals Modelfoto nach Trennung von Stefan Mross

Zum Start ins Wochenende stand Anna-Carina Woitschack ihren Fans bei Instagram „im letzten Q&A des Jahres“, wie sie es nannte, noch Rede und Antwort. Auf die Frage eines Schlagerfans, ob sie an Wunder glauben würde, antwortete die 30-Jährige: „Ja“. Dazu zeigte die „Skate Fever“-Kandidatin ein sehr seltenes Foto.

Anna-Carina zeigt ein Modelfoto in Corsage bei Instagram. Ein sehr seltener Anblick für die Schlagerfans.

Mit tiefem Dekolleté und dunkler Corsage posiert Anna-Carina auf einem Modelfoto. So mutig, so schön haben die Schlagerfans die Sängerin bisher selten zu Gesicht bekommen. Gut möglich, dass Anna-Carina Woitschack nach der Trennung von Stefan Mross am 11.11.2022 ein völlig neues Selbstbewusstsein entwickelt.

Zwei Modelfotos an einem Tag: Anna-Carina Woitschack zeigt sich sehr weiblich

Ebenfalls am Freitag veröffentlichte die Schlagersängerin ein zweites Modelfoto in ihrer Timeline bei Instagram. Dabei trägt die ehemalige DSDS-Kandidatin einen cremefarbenen Body und eine braune Hose. Die Fans feiern sie dafür: „Outfit❤️🔥“, kommentiert Jules. Ein anderer Fan kommentiert: „Du bist wunderschön“.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben sich getrennt. Sechs Jahre lang galten sie als absolutes Schlager-Traumpaar. Während sich Stefan auf die Scheidung vorbereitet, begeistert Tochter Johanna Mross auf öffentlichen Events. Verwendete Quellen: Instagram Anna-Carina Woitschack

