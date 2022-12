Cut-Outs und Beinschlitz bis zur Hüfte: Anna-Carina Woitschack begeistert bei Florian Silbereisen

Von: Lisa Klugmayer

Anna-Carina Woitschack stand am Wochenende bei Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ auf der Bühne. In einer blauen Traumrobe mit hohen Beinschlitz und Cut-Outs stimmte sie die TV-Zuschauer auf Weihnachten ein. Der Look begeisterte ihre Fans.

Suhl – Auf den Auftritt von Anna-Carina Woitschack beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ waren Fans wohl besonders gespannt, war es doch der erste TV-Auftritt nach der Trennung von Stefan Mross. Doch die Schlagersängerin begeisterte auf ganzer Linie, sowohl musikalisch als auch optisch. In einem gewagten Kleid mit XXL-Beinschlitz brachte das ein oder andere Fan-Herz zum Schmelzen.

„Ihr Lieben … ich darf euch verraten, dass wir uns heute Abend im TV sehen“, schreibt Anna-Carina Woitschack wenige Stunden vor der Ausstrahlung der Schlager-Show. Auf dem Bild trägt sie eine blaue Traumrobe mit sexy Beinschlitz. Durch die Raffungen an der Hüfte betont das One-Shoulder-Kleid ihre Figur. Ein weiterer Hingucker: die Cut-Outs an der Seite.

Cut-Outs und Beinschlitz bis zur Hüfte: Mit dieser Traumrobe war Anna-Carina Woitschack der Hingucker des Abends (Fotomontage) © Instagram/Anna-Carina Woitschack

Passend zu dem heißen Bühnenlook kombiniert Anna-Carina Woitschack nude-farbene High Heels und dezente Ohrringe. Ihre blonde Wallemähne fällt der Schlagersängerin in leichten Wellten über die Schulter. Ihr Make-up hält sie wie immer sehr natürlich.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Zwei Jahre später nun die Trennung.

„Blüht auf“: Fans feiern Post-Trennungslook von Anna-Carina Woitschack

Ihre Fans sind von diesem festlichen Look mehr als begeistert und konnten es kaum erwarten, Anna-Carina Woitschack beim „Adventsfest der 100.000“ auf der Bühne zu sehen. Ein Fan schreibt: „Ich hab keine Worte ... du hast ein umwerfendes Kleid an ... steht dir perfekt“.

Die Fans von Anna-Carina Woitschack lieben ihren Adventsfest-Look, wie diese Kommentare zeigen (Fotomontage) © Instagram/anna.carina.woitschack

Ein weiterer Instagram-Nutzer schreibt: „Mega Auftritt + Mega Outfit + eine ganz besondere und wunderschöne Stimme = Ein unglaublich bezaubernder und wunderschöner Auftritt von einer bildhübschen und phänomenalen Sängerin!“. Ein dritter Kommentar lautet: „Anna-Carina blüht auf“. Ähnlicher Meinung ist auch dieser Instagram-Nutzer: „Du wirst immer schöner - wow“.

Trotz umwerfendes Stylings war Anna-Carina Woitschack beim Adventsfest auffallend kurz auf der Bühne. Kein Interview, nicht mal ein Solo-Auftritt. Wollte sie vielleicht einfach nur die unangenehmen Fragen rund um ihre Trennung vermeiden? Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack