Daniela Katzenberger oben ohne am Pool - „Bikini vergessen“

Daniela Katzenberger gewinnt allmählich ihren Humor zurück. Auf Instagram präsentiert sich die TV-Blondine oben ohne in einer gewöhnungsbedürftigen Badehose.

Palma/Mallorca - Daniela Katzenberger bringt ihre rund 1,6 Millionen Instagram-Follower ein weiteres Mal zum Schmunzeln. Auf dem aktuellen Foto, das die TV-Blondine gepostet hat, präsentiert sie sich in einem recht eigenwilligen Outfit. Am Rande eines Pools steht die 32-Jährige in einer Yoga-Pose oben ohne mit dem Rücken zu Kamera. Doch die Überraschung ist nicht etwa, dass sie laut Hashtag ihren Hüftspeck wegretuschiert habe. Sondern die knallbunte Badehose, die nicht ihre eigene ist. Ihren Bikini hat die Katze nämlich vergessen, wie sie selbst verrät.

Daniela Katzenberger oben ohne: „Lucas Badehose gemopst und in den Hintern gezogen“

„Sind gerade bei Freunden zu Besuch und ich habe meinen Bikini vergessen... wollte aber unbedingt dieses Foto machen“, schreibt die ehemalige Teilnehmerin der Vox-Sendung „Auf und davon“. „Also habe ich die Badehose von Lucas gemopst und mir sie in den Hintern gezogen“, scherzt sie.

Auf einem zweiten Foto ist Lucas Cordalis selbst in seiner Badehose zu sehen. Wem das gute Stück besser steht, darüber sind sich viele Fans einig. Kommentare wie „Ich muss sagen, bei dir sieht es besser aus als bei @lucascordalis“ oder „Dir steht sie eindeutig besser“ sind mehrfach unter dem Foto zu lesen. Andere wünschen sich den Bademoden-Tausch auch andersrum. „Und morgen bitte Lucas in deinem Bikini“, schlägt ein Follower vor.

Die Blondine sorgte schon zuvor mit Bikini-Bildern für Lacher bei ihren Fans. So präsentierte sich die Daniela Katzenberger bereits mit XXL-Hintern oder vergrößerter Oberweite.

Video: Daniela Katzenberger begeistert mit Oben-Ohne-Bild und geklauter Badehose

Nach Tod von Costa Cordalis: Daniela Katzenberger kann wieder scherzen

Zu ihrem gewohnten Humor hat Daniela Katzenberger erst vor einigen Tagen zurückgefunden. Der Tod von Sänger Costa Cordalis, dem Vater von Lucas, ging der Familie sehr nah. Auch auf Instagram drückte Daniela Katzenberger die Trauer um ihren „geliebten Schwiegervater“ aus.

Costa Cordalis war am 2. Juli im Alter von 75 Jahren auf Mallorca gestorben. Der Schlagerstar hatte seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

va