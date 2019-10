Daniela Katzenberger postet irritierendes Foto - doch Fans sind begeistert

Daniela Katzenberger hat bereits des Öfteren Selbstironie bewiesen. Pünktlich zu ihrem Geburtstag hat sie nun erneut mit einem irritierenden Post für Begeisterung gesorgt.

München - Auch für eine Daniela Katzenberger bleibt die Zeit nicht stehen. Längst ist die deutsche Kult-Blondine nicht mehr aus der Medienlandschaft wegzudenken. Doch während viele „die Katze“ seit ihren Anfängen bei „Goodbye Deutschland“ noch als ein wenig naives, junges Mädchen in Erinnerung haben dürften, hat sie sich längst zu einer erwachsenen Frau gemausert, die mit beiden Beinen im Leben steht. Nun ist Daniela tatsächlich schon 33 Jahre alt geworden - was diese natürlich auf ihre ganz eigene Art und Weise mit ihren Followern auf Instagram gefeiert hat.

Daniela Katzenberger wird 33

„Auch wenn ich mich an manchen Tagen wie 80 fühle... und grundsätzlich älter geschätzt werde als mein Mann... Ich werde heute 33 Jahre alt“, kommentiert Daniela eine Reihe von Geburtstags-Posts, die sie zunächst völlig verschlafen, mit zerzaustem Haar und mit Zahnstocher als Augen-Wachhalter zeigen.

„Das Gute daran: Ich sah vor 10 Jahren älter aus als jetzt“, witzelt Daniela, während sie sich später weitaus besser gestylt und mit ihren Geburtstagskerzen um die Wette strahlend zeigt. Gleichzeitig aber verrät die „Katze“ auch den Haken an der ganzen Sache: „Das Schlechte: Mit 33 ist ein Zahlendreher absolut ausgeschlossen.“

Andere stimmen Danielas Worten offenbar aber zu und scherzen mit ihr: „Liebe Daniela, man ist immer so alt, wie man sich fühlt“. Trotzdem seien Zahlen nicht wichtig, Charakter und Humor dagegen schon - „daher alles gut“ beruhigen sie die Fans gleichzeitig.

„Und am Ende des Tages sind es doch nur Zahlen und es ist völlig Wurscht“, resümiert auch die deutsche Kult-Blondine und ergänzt, dazu würde sie selbstverständlich auch ihr Gewicht zählen.

Daniela Katzenberger: Fans feiern ihren Geburtstagspost

Genau diese Art von Humor und Selbstironie ist es, wofür die Fans Daniela Katzenberger lieben. “Ich feiere dich für dieses Bild“, lachen ihre Anhänger und gratulieren ihrem Idol nicht nur tausendfach zu ihrem Ehrentag, sondern geben ihr mit auf den Weg: „Bleib wie du bist, so bist du genau richtig“. Der gleichen Meinung scheint auch ein anderer Fan zu sein und schreibt: „Gäbe es dich nicht, müsste man dich erfinden.“

„DU BIST TOLL“, schreibt auch ein anderer extra in Großbuchstaben und verpackt sein Lob extra noch innerhalb zweier Herz-Emojis, um ihm noch mehr Ausdruck zu verleihen. „Einfach göttlich das Bild“ und „ach egal wie meine Liebe, du siehst immer gut aus“, lauten die weiteren Komplimente, die Daniela für ihren Geburtstagspost erhält.

Fans stänkern und loben nach Daniela Katzenbergers Geburtstagspost

„Peinlich und primitiv“, stänkern dagegen andere und fragen, wie oft Daniela denn noch den Clown der Nation spielen wolle. Doch solchen oder ähnlichen Worten soll die Daniela laut der Meinung ihrer Fans am besten erst gar keine Aufmerksamkeit schenken. Dagegen fordern sie sie auf, ihre „positive Ausstrahlung“ nicht zu verlieren.

Doch so, wie man Daniela Katzenberger kennt, müssen sich die Fans darüber wohl erstmals keine Sorgen machen. So ließ sich die Kult-Blondine auch in der Vergangenheit nicht von Hater-Kommentaren unterkriegen, sondern lieferte stets humorvolle sowie freizügige Posts und nahm sich immer wieder gern selbst auf die Schippe.