„Wer wird Millionär?“-Kandidat bibbert wegen Telefonjoker: erst Mailbox, dann falsche Person

Von: Jonas Erbas

Teilen

Drei Monate mussten die RTL-Zuschauer auf „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch verzichten. Der feierte eine Rückkehr, bei der es mit dem Telefonjoker anfangs nicht so recht klappen wollte …

Köln – Der Sommer neigt sich endgültig dem Ende und so langsam kehrt die ein oder andere TV-Show aus ihrer wohlverdienten Pause zurück. Um das überfällige „Wer wird Millionär?“-Comeback bei RTL gebührend zu feiern, steht von Montag (4. September) bis einschließlich Donnerstag (7. September) die „3-Millionen-Euro-Woche“ an. Doch der Einstand von Günther Jauchs (67) erstem Kandidaten verlief direkt holprig.

„Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch kehrt aus Sommerpause zurück

Wer sich in der aktuellen „Wer wird Millionär?“-Woche gut schlägt, darf am Finaltag um die dreifach Prämie spielen – doch dafür muss zumindest die Hürde von mindestens 16.000 Euro erreicht werden. Dass dieses Vorhaben aber gar nicht so einfach zu realisieren ist, musste Günther Jauchs allererster Kandidat nach der Sommerpause schmerzlich erfahren.

Wer wird Millionär: Die witzigsten Fragen aller Zeiten bei Günther Jauch Fotostrecke ansehen

Der Gastronom, der nebenbei noch Archäologie studiert, legte einen souveränen Auftakt hin, musste dann aber nach und nach auf die ersten Joker zurückgreifen. Bereits bei der 4000-Euro-Frage kam der Telefonjoker zum Einsatz: Weil der Bar- und Restaurant-Betreiber nicht wusste, wie „in der Zoologie die Säugetierkunde bezeichnet“ wird, rief er einen fachkundigen Bekannten an.

Wären Sie ohne Joker weitergekommen? Frage: „Wie wird in der Zoologie die Säugetierkunde bezeichnet?“ a) Pappalogie

b) Mammalogie

c) Ommalogie

d) Oppalogie Richtige Antwort: b)

Jauch scherzt, doch „Wer wird Millionär?“-Kandidat zittert wegen Telefonjoker

Zuerst piepte es lange, dann meldete sich die Mailbox. „Das ist ein echter Freund“, scherzte Günther Jauch, versuchte dann aber seinem „Wer wird Millionär?“-Kandidaten die Nervosität zu nehmen. Nach einem weiteren Versuch meldete sich dann allerdings eine Frauenstimme, die definitiv nicht zum Telefonjoker gehörte. „Wir suchen den Herrn Jancke, wo bin ich denn gelandet?“, erkundigte sich der Moderator zögerlich. Sein Gegenüber rechnete da wohl schon mit dem Schlimmsten.

Mit dem Telefonjoker wollte es anfangs nicht so recht klappen – doch Günther Jauch bekam für seinen Kandidaten am Ende doch noch den richtigen Ansprechpartner an die Strippe © Screenshot/RTL/RTL+/Wer wird Millionär?

Doch die Situation konnte aufgeklärt werden. Bei der Frau handelte es sich um die Ehegattin des eigentlichen Telefonjokers. Das ermutigte Günther Jauch prompt zu einem Scherz: „Finde ich gut, dass Sie aufpassen, dass da nicht die Falschen anrufen“, lobte der 67-Jährige seine Gesprächspartnerin und erklärte seinem Publikum schmunzelnd, ihr Mann dürfe wohl „nicht alleine telefonieren“.

Der Telefonjoker lag mit seiner Antwort am Ende richtig. Das große Glück war dem Gastronomen dennoch nicht vergönnt: Als es bei 32.000 Euro um die richtige Schreibweise von „tipptopp“ ging, schied der Kandidat mit 500 Euro sang- und klanglos aus. Wenig erfreulich fällt auch das Urteil eines Promis über die RTL-Sendung aus: In seinem Podcast stänkerte Olli Schulz jüngst gegen Günther Jauch und „Wer wird Millionär?“. Verwendete Quellen: „Wer wird Millionär?“ (RTL/RTL+; Ausgabe vom 4. September 2023), rtl.de