Darum fällt „Immer wieder sonntags“ diese Woche aus

Von: Lisa Klugmayer

Während Andrea Kiewel mit dem ZDF-Fernsehgarten planmäßig auf Sendungen geht, müssen Fans von Stefan Mross am Pfingstsonntag auf „Immer wieder sonntags“ verzichten. Warum, erklärt die ARD nun.

Rust – Seit dem 7. Mai 2023 begrüßt Stefan Mross (47) wieder zahlreiche Fans und hochkarätige Gäste in seiner „Immer wieder sonntags“-Arena im Europa Park. Doch am kommenden Sonntag müssen Fans auf den Schlagerstar verzichten. Warum, hat die ARD IPPEN.MEDIA verraten.

Wegen des Gottesdienstes: „Immer wieder sonntags“ fällt an Pfingsten aus

Tolle Musik, ergreifende Geschichte und leckeres Essen: „Immer wieder sonntags“ vereint das alles in einer Sendung. Moderiert wird die beliebte ARD-Show seit 2005 von Fan-Liebling Stefan Mross – und, wenn es nach dem Schlagerstar gehen würde, würde er auch noch 20 Jahre auf der „Immer wieder sonntags“-Bühne stehen.

Doch während der ZDF-Fernsehgarten am kommenden Pfingstsonntag wie gewohnt stattfindet, fällt „Immer wieder sonntags“ am 28. Mai 2023 aus. Warum hat Burchard Röver, Leiter der „Presse und Information“-Abteilung bei der ARD, Ippen.Media verraten: „Im Feiertagsprogramm an Pfingsten überträgt Das Erste auf diesem Sendeplatz traditionell einen Festgottesdienst“.

Die „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 4. Folge: 4. Juni

5. Folge: 18. Juni

6. Folge: 25. Juni

7. Folge: 2. Juli

8. Folge: 16. Juli

9. Folge: 23. Juli

10. Folge: 6. August

11. Folge: 13. August

12. Folge: 27. August

Best-of-Episode: 3. September

ZDF-Fernsehgarten am Pfingsten

Während die ARD den kirchlichen Feiertag also sehr ernst nehmen, scheint man im Zweiten darauf nicht so viel Wert zu legen. Im ZDF begrüßt Andrea Kiewel wie gewohnt ihre Fernsehgarten-Fans. Diesmal mit einem ganz besonderen Motto: Fernsehgarten goes Flomarkt. Doch neben Insider-Tipps für Schnäppchenjäger können sich Fans auch auf tolle musikalische Gäste freuen. Unter anderem stehen Anna-Carina Woitschack (30), Ben Zucker (30) und Wolfgang Trepper (62) der Bühne.

Andrea Kiewel kann im ZDF-Fernsehgarten u.a. Ben Zucker und Anna-Carina Woitschack begrüßen © IMAGO / STAR-MEDIA /Eventpress/Bildagentur Monn

Apropos „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross begrüßte seine Fans am 21. Mai zur schon zum dritten Mal in dieser TV-Saison. Doch statt guter Laune gibt es heute peinliche Versprecher und Witze auf Kosten seiner „Immer wieder sonntags“-Fans. Verwendete Quellen: Anfrage von IPPEN.MEDIA bei der ARD