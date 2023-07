Darum gibt es keine neuen „Tatort“-Folgen mehr

Von: Volker Reinert

Die Krimi-Serie „Tatort“ ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken und für viele TV-Zuschauer einfach Pflichtprogramm. Doch wie jedes Jahr müssen Fans der ARD-Sendung im Sommer einige Wochen lang auf neue Folgen warten.

Köln – Sonntagabend ist Krimizeit! Die erfolgreiche Reihe „Tatort“ gehört seit über 50 Jahren zum festen Inventar im deutschen Fernsehen. 1970 begann die ARD mit der Ausstrahlung der Kult-Sendung, die jeden Sonntag Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme lockt. Doch auch 2023 verabschiedet sich der „Tatort“ in die Sommerpause. Die letzte neue Episode des Krimis war bereits am 18. Juni 2023 zu sehen.

„Tatort“: Krimi-Serie pausiert nach Stuttgart-Folge und zeigt Wiederholungen

Der Stuttgarter „Tatort“ mit dem Titel „Die Nacht der Kommissare“ war vorerst die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Die Hauptdarsteller Richy Müller (67, spielt Kommissar Thorsten Lannert) und Felix Klare (44, als Kommissar Sebastian Bootz) – die ihre Rollen seit 2008 spielen – bekamen es mit einem Drogenring und unzähligen Gangstern zu tun. Besonders heikel für Richy Müllers Figur: Kommissar Lannert wurde in der Folge unter Drogen gesetzt.

Auf ihren geliebten „Tatort“ müssen Fans allerdings trotz Sommerpause nicht verzichten. So zeigt die ARD über die Sommermonate ab dem 25. Juni 2023 zehn Wochen lang Wiederholungen des Sonntagskrimis.

„Tatort“-Wiederholungen in der Sommerpause 2023 02.07.2023: Kein Tatort, dafür aber „Polizeiruf 110: Sabine“ aus Rostock (2021)

09.07.2023: „Tatort: Parasomnia“ aus Dresden (2020)

16.07.2023: „Tatort: Die Wahrheit“ aus München (2016)

23.07.2023: „Tatort: Dein Name sei Harbinger“ aus Berlin (2017)

30.07.2023: „Tatort: Die goldene Zeit“ aus Hamburg (2019) Die „Tatort“-Wiederholungen im August 2023 wurden noch nicht bekannt gegeben. (Quelle: swp.de)

Wann ist die „Tatort“-Sommerpause vorbei?

Die Sommerpause des „Tatort“ endet voraussichtlich am 27. August 2023. Die „Tatorte“ der Teams Hamburg, Dortmund, Saarbrücken, Göttingen, Berlin, Franken und dem Schwarzwald werden erst 2024 mit neuen Folgen zu sehen sein.

Schwaben-Duo: Felix Klare (li.) und Richy Müller ermittelten am 18. Juni 2023 zum vorerst letzten Mal im „Tatort“ vor der Sommerpause 2023. © SWR

Interessant: Der Kieler „Tatort“ feiert in diesem Jahr sein 20. Jubiläum. Die neue Folge mit dem Titel „Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“ wird noch 2023 zu sehen sein. Viele Szenen rund um Hauptdarsteller Axel Milberg (66), der Kommissar Klaus Borowski spielt, wurden im Jahr 2022 auf dem Heavy-Metal-Festival in Wacken in Schleswig-Holstein gedreht. Indes hat „Tatort“-Star Adele Neuhauser (64, „Tatort“ Wien) erst kürzlich einen Einblick in ihr Liebesleben gegeben. Verwendete Quelle: swp.de, ksta.de