Das Dschungelcamp (RTL) im deutschen TV: Historie, Moderatoren, Skandale und die Gewinner

Am 13. Januar 2023 starte die 16. Staffel „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ bei RTL. Das Dschungelcamp wird erstmal nach der Coronapandemie wieder aus dem australischen Dschungel übertragen.

Das Dschungelcamp, auch bekannt als „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“, ist eine Reality-TV-Show, die seit 2004 in Deutschland ausgestrahlt wird. Die Show wird meistens im australischen Dschungel aufgezeichnet und verfolgt die Abenteuer von Prominenten, die in einem Camp leben und versuchen, verschiedene Herausforderungen zu bestehen. Am Ende jeder Woche wird ein Prominenter von den Zuschauern abgestimmt und aus dem Camp gewählt, bis am Ende nur noch ein Gewinner übrig bleibt.

Die bekanntesten Moderatoren des Dschungelcamps

Das Dschungelcamp hat im Laufe der Jahre einige bekannte Moderatoren gehabt, darunter Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, die seit der ersten Staffel dabei sind. Sie begleiten die Prominenten durch ihre Abenteuer im Camp und führen Interviews mit ihnen.

Gewinner des Dschungelcamps

Einige bekannte Gewinner des Dschungelcamps sind Melanie Müller (2014), und Désirée Nick (2015), oder Costa Cordalis (2004)

Skandale im Dschungelcamp

In den Jahren gab es immer wieder Skandale im Dschungelcamp, von denen einige in die Schlagzeilen geraten sind. Einige der bekanntesten Skandale sind die Auseinandersetzungen zwischen den Prominenten, die Verletzungen, die sie sich zugezogen haben, und die Entscheidungen der Produzenten, bestimmte Prominente aus der Show zu entfernen.

Das Dschungelcamp ist u.a. so erfolgreich, weil es:

Unterhaltung und Spannung bietet

Die Zuschauer einen Einblick in das Leben von Prominenten gibt

Eine starke Interaktion mit dem Publikum bietet

Eine große Vielfalt an Prominenten aufweist

Eine lange Geschichte hat und somit eine große Fanbase hat.