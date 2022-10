Das gab‘s noch nie: Gesetzesänderung wegen Prinz Harry und Prinz Andrew auf dem Weg

Von: Annemarie Göbbel

Es geht um den Status des „Counsellors of State“. Sowohl Prinz Harry als auch Prinz Andrew haben ihn inne, obwohl sie keine aktiven Royals sind. Doch sie dürften König Charles III. vertreten.

London – Zum ersten Mal werden die königlichen Rechte und Pflichten zweier Royals im britischen Parlament diskutiert. Doch sowohl Prinz Harry (38), der sich bewusst von der Krone zurückzog, als auch Prinz Andrew (62) dem Titel und Würden aufgrund des im Vergleich endenden Missbrauchsskandal aberkannt wurden, dürften den König (73) theoretisch vertreten. Das kommt für Charles III. (73) offenbar nicht infrage: Er will, dass nur aktive Mitglieder für ihn einspringen dürfen. Doch dazu ist eine Gesetzesänderung notwendig.

Es kam zu einer nie da gewesenen Diskussion im Oberhaus. Die Abgeordneten stellten, wie der Mirror berichtet, in den Raum, ob die beiden ehemaligen Royals weiterhin als „Counsellors of State“ fungieren sollten, auch wenn sie nicht mehr im königlichen Dienst stehen. Laut Verfassungsexperten ist es das erste Mal überhaupt, dass königliche Rollen wie die des Herzogs von Sussex als auch die des Herzogs von York im Parlament zur Sprache kommen.

Der Labour-Abgeordnete Viscount Stansgate, namentlich Stephen Benn (71), hatte die Frage nach der zukünftigen Rolle von Harry und Andrew im Oberhaus aufgeworfen und sich erkundigt, ob die Regierung eine Änderung des Regentengesetzes plane. Das dürfte bei Charles III. auf offene Ohren getroffen sein, obwohl Experten ihm eine nur eine Übergangsregierung prophezeien.

Das Regentschaftsgesetz (Regency Act)

Als Regency Act bezeichnet man mehrere durch das britische Parlament erlassene Gesetze, die die Einsetzung eines Regenten regeln, falls der britische Monarch nicht mehr in der Lage ist, sein Amt auszuüben oder noch nicht das Alter von 18 Jahren erreicht hat.

Der erste durch das britische Parlament erlassene Regency Act fand im Jahr 1728 statt. Die letzte Änderung ist von 1953. König George VI. starb 1952 und wurde durch seine Tochter Elizabeth, die Herzogin von Edinburgh, abgelöst, die dann als Queen Elizabeth II. (96, † 2022) herrschte. Ihr ältester Sohn Charles, damals der Prinz von Wales, war noch nicht 18 Jahre alt, doch das Gesetz würde die automatische Einsetzung eines über 21-jährigen Regenten ermöglichen, sollte dies notwendig sein.

In diesem Fall wäre dies Henry, 1. Duke of Gloucester (74, † 1974) gewesen. Trotzdem änderte das Parlament das Gesetz erneut und beschloss, dass Prinz Philip, der Duke of Edinburgh (99, † 2021), im Falle der Thronfolge eines Minderjährigen der mögliche Regent sein würde. Das neue Gesetz beseitigte auch die Anomalie, dass ein Monarch zwar mit 18 Jahren den Thron besteigen, aber nicht als Regent herrschen darf. Außerdem wurde es der Königinmutter (101, † 2002) ermöglicht, wieder Staatsrätin zu werden.