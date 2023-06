„Das wird nichts“: Schauspiellehrer von Hans Sigl meinte, er habe kein Talent

Von: Elena Rothammer

Teilen

Heute ist „Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl ein erfolgreicher Schauspieler. Beinahe wäre aus der Karriere aber nichts geworden, weil sein Schauspiellehrer ihn abweisen wollte.

Innsbruck – In „Der Bergdoktor“ spielt Hans Sigl (53) inzwischen schon seit 2008 die Hauptrolle Dr. Martin Gruber und mauserte sich zum Publikumsliebling. Der Start seiner Schauspielkarriere wurde dem Serien-Star aber nicht leicht gemacht. An der Schauspielschule wäre Hans Sigl beinahe nicht angenommen worden.

Im SWR-Format „Kurzstrecke“ plaudert Hans Sigl, der anfangs selbst nicht an den Erfolg von „Der Bergdoktor“ geglaubt hat, mit Pierre M. Krause (46) über seine Schauspielanfänge. Damals schlug er am Landestheater Innsbruck auf, um sich vorzustellen – doch die Reaktion des Schauspiellehrers war ernüchternd.

Im Gespräch mit Pierre M. Krause erinnerte sich Hans Sigl an die erste Begegnung mit dem Lehrer an der Schauspielschule. „Dann hat er mich angeguckt und gemeint: Das wird nichts.“ Einer der Gründe sei seine Größe gewesen. „Die Bühnenkante bei den Kammerspielen ist auf 3,60 und wenn ich schon 1,90 bin, dann ist nicht mehr viel Platz und die Kollegen wären auch alle klein“, erklärte Hans Sigl. Dank seiner Hartnäckigkeit habe er aber doch noch einmal vorsprechen dürfen und sollte dafür eine Rolle aus Goethes „Faust“ vorbereiten. Doch auch damit konnte er den Schauspiellehrer nicht überzeugen.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“

Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl?