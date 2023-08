Jetzt ist Schluss: Meghan Markle beendet offenbar Freundschaft mit Victoria und David Beckham

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Meghan Markle und Prinz Harry haben ihr Leben selbst mehrfach in Büchern und sogar in einer Serie dokumentiert. Komisch, dass jetzt ausgerechnet die Beckhams schuld am Ausplaudern von Interna sein sollen.

Montecito – Angeblich verdankt Meghan Markle (41) den Umstand, Prinz Harry (38) überhaupt je kennengelernt zu haben, im weitesten Sinne David Beckham (48). Izzy May, Davids Kommunikationsdirektorin, war mit Berater Markus Anderson, dem Chief Membership Officer des Soho House (Club für private Mitglieder) befreundet und half dabei, Meghans geheimes Date mit dem Zweitgeborenen des britischen Königs Charles III. (74) zu arrangieren.

Ein entscheidendes Telefonat sorgt für Vertrauensverlust und das Zerwürfnis

Eine den Beckhams nahestehende Quelle kennt das Verhältnis zwischen den Paaren: „David und Victoria waren auf der Hochzeit von Meghan und Harry und haben besonders Meghan bei ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich sehr unterstützt.“ Doch dunkle Gewitterwolken verhängen jetzt den Freundschaftshimmel. Laut Mail on Sunday seien in einem Telefonat zwischen David und Prinz Harry die Fetzen geflogen. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich das wieder regelt.“ Meghan sei einfach weitergezogen.

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

Doch die Anschuldigungen, die laut The Mail on Sunday in einem angespannten Telefonat erhoben wurden, zerbrachen die Beckham-Freundschaft. Der Prinz soll den Ex-Fußballer am Telefon mit dem Gerücht konfrontiert haben, die Beckhams hätten vertrauliche Informationen über ihn und Meghan weitergegeben. Fußball-Legende Beckham soll über diese Vorwürfe „verdammt wütend“ gewesen sein.

Meghan Markles Nachname wird zum geflügelten Wort im Urban Dictionary Das neue Verb im Urban Dictionary „markled“ bedeutet soviel wie „rücksichtslos abservieren“. Es bezeichnet den Umstand, dass Meghan Markle schon häufiger den Kontakt auch zu nahen Verwandten wie ihrem Vater Thomas Markle (79) oder ihrer Halbschwester Samentha (58) rigoros abgebrochen hat. Es steht dafür „Leute abwimmeln oder zu entsorgen“.

Entzieht sich Kommunikation über sie ihrer Kontrolle, verstehen die Sussexes keinen Spaß

Bei der Freundschaft müsste auch schon etwas länger der Wurm drin sein. Im April 2022 fehlten Prinz Harry und Meghan Markle bei der Hochzeit von Beckham-Sprössling Brooklyn (24) mit der US-Erbin Nicola Peltz (28) in Palm Beach. Als vor wenigen Wochen der Argentinier Lionel Messi (36) sein Debüt für David Beckhams Fußballmannschaft Inter Miami gab, hätten Meghan und Harry ebenfalls auf der Gästeliste zusammen mit Kim Kardashian (42) und Tennislegende Serena Williams (41) stehen müssen. Doch weit und breit war kein Sussex zu sehen.

Ohne Vertrauen, keine Freundschaft: Meghan Markle und Prinz Harry haben sich offenbar mit Victoria und David Beckham überworfen (Fotomontage). © Papis Starface/Imago & Ian West/dpa

Es wird still um die Villa in Montecito: Neben der Royal Family gelten auch Amal (45) und George Clooney (62) und Ex-Präsidentengattin Michelle Obama (59) als von Meghans und Harrys der Freundschaftsliste verschwunden. Die heutige Herzogin von Sussex spricht angeblich nur noch sehr selten mit ihrer besten Freundin aus Kindertagen, Ninaki Priddy (42). Stylistin Jessica Mulroney (42), Meghans einstige „beste Freundin für immer“, deren Kinder Pagen und Brautjungfern bei der Hochzeit der Sussexes waren, ist gänzlich von der Bildfläche verschwunden. Der einst beliebte Prinz Harry hat in Großbritannien offenbar nur noch sechs Freunde. Bleibt die Frage, mit wem die Sussexes eigentlich feiern wollen, wenn Meghan am 4. August ihren 42. Geburtstag feiert. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk