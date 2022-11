„Dazu sage ich nichts“: Cathy Hummels mit verdächtiger Reaktion auf Fremdgeh-Gerüchte

Von: Lukas Einkammerer

Cathy Hummels zeigt in der Doku „Alles auf Anfang“ ihr Privatleben. Auch über die Trennung von Mats spricht sie offen. Ihre Reaktion auf dessen vermeintliche Seitensprünge überrascht jedoch.

München – Sich nach dem Ende einer langjährigen Beziehung wieder aufzurappeln und mit dem eigenen Leben weiterzumachen, ist nicht immer leicht. Man hat gemeinsame Geschichte und Erinnerungen und der Weg nach vorne ohne die eine Person, die so vertraut ist, kostet Kraft. Cathy Hummels (34) hat sich die vergangenen Monate genau dem gewidmet und will nach der Trennung von Mats Hummels (33) ein neues Kapitel aufschlagen.

„Dazu sage ich nichts“: Cathy Hummels mit verdächtiger Reaktion auf Fremdgeh-Frage

Schon lange bevor die beiden das Ende ihrer Beziehung bekannt gaben, ging es zwischen den Hummels turbulent zu. Cathy Hummels ließ sich auf ihren fröhlichen Instagram-Posts zwar meist nichts anmerken, aber Mats sorgte mit Fremdgeh-Schlagzeilen für jede Menge Aufmerksamkeit. Nach monatelanger Spekulation ist das einstige Traumpaar nun offiziell passé – eine Tatsache, die Cathy in ihrer RTLZWEI Personality-Doku „Alles auf Anfang“ erneut traurig bestätigte.

Cathy Hummels im Alleingang: In ihrer RTLZWEI-Doku „Alles auf Anfang“ spricht die Moderatorin über ihre Trennung von Mats Hummels – und stellt sich den Fremdgeh-Gerüchten, die lange über ihn kursierten. © Screenshot/RTL+/Cathy Hummels – Alles auf Anfang, Folge 1 vom 16.11.2022 (Fotomontage)

Mit ihrem eigenen TV-Format scheint sich Cathy sowohl als Solo-Act etablieren als auch mit ihrem Liebesaus endgültig abschließen zu wollen. Um die Frage, was zwischen ihr und Mats genau vorgefallen ist, kommt sie dabei kaum herum – und muss sich den Affären-Gerüchten stellen, die schon lange über dem einstigen Traumpaar schweben. „Ist er denn fremd gegangen?“, fragt ihr Gegenüber und bekommt eine überraschende Reaktion – Cathy muss zuerst schwer schlucken, schweigt dann und sagt schließlich nur verdächtig: „Dazu sage ich nichts.“

„Goodbye my lover“: Cathy Hummels nach Trennung von Mats im Alleingang

Zwar erklärt Cathy, dass sie die Schlagzeilen rund um Mats vermeintliche Affären mit Humor genommen habe, lässt aber auch verlauten: „Es tut trotzdem weh“. Statt Rosenkrieg und weiterer Spekulation über die verflossene Liebe scheint sie öffentlich aber auf Versöhnung gestimmt. „Goodbye my lover – Die Liebe ist gegangen, eine große Freundschaft wächst“, verabschiedet sie sich auf Instagram mit einer nostalgischen Videomontage der beiden endgültig von ihrer Beziehung mit Mats.

Für ihren Neuanfang verschlägt es Cathy an neue, ferne Ufer. In den USA will sie sich neu verlieben und auch hierzulande erfindet sie sich neu und legt bis dato unbekannte Talente an den Tag. So war Cathy Hummels als Schauspielerin bereits in der Neuauflage von „X-Factor: Das Unfassbare kehrt zurück“ zu sehen. Verwendete Quellen: „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ Folge 1 vom 16.11.2022 bei RTL+, Instagram/cathyhummels, desired.de, promipool.de