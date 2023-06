„Ist das deine Tochter oder deine Frau?“: Barbara Schöneberger reißt frechen Spruch über Matthias Reims Familie

Von: Lukas Einkammerer

Als er zu Gast in der NDR Talk Show ist, kommt Matthias Reim auch auf seine Familie zu sprechen. Moderatorin Barbara Schöneberger kann sich einen frechen Spruch dabei nicht verkneifen.

Hamburg – Pärchen mit einem großen Altersunterschied sind in der Promiwelt keine Seltenheit, egal ob in den illustren Kreisen von Hollywood oder hierzulande. Auch Schlagerstar Matthias Reim (65) und seine Ehefrau Christin Stark (33) trennen mehrere Jahrzehnte – eine Tatsache, die Barbara Schöneberger (49) in der „NDR Talk Show“ nun zu einer frechen Aussage angeregt zu haben scheint.

„Deine Tochter oder deine Frau?“: Barbara Schöneberger scherzt über Familie von Matthias Reim

Seit 2020 sind Matthias Reim und Christin Stark verheiratet, ein Paar sind die beiden aber schon seit 2013, als die ausgebildete Friseurin gerade einmal 24 Jahre alt war. Im Frühjahr 2022 wurden sie Eltern einer Tochter – aus seinen vergangenen Beziehungen hat der „Verdammt, ich lieb‘ Dich“-Interpret bereits sechs Kinder. Sohn Julian (27) und Tochter Marie (23) sind musikalisch in die Fußstapfen ihres alten Herren getreten und mittlerweile beide im Schlagergeschäft aktiv.

In der „NDR Talk Show“ plaudert Matthias Reim am Freitagabend (9. Juni) mit Hubertus Meyer-Burckhardt (66) und Barbara Schöneberger über Leben, Karriere und Familie. Als es um gemeinsame Auftritte mit seiner Frau und seiner Tochter geht, wird ein Bild von Marie Reim eingeblendet, für das sich das Schlager-Urgestein einen ziemlichen frechen Spruch von seiner Gesprächspartnerin anhören muss. „Wer ist denn das jetzt hier?“, reagiert Barbara Schöneberger auf das Porträt der jungen Sängerin, „Ist das deine Tochter oder deine Frau?“

Diese Promi-Paare haben große Altersunterschiede Kris Jenner (67) und Corey Gamble (42) Heidi Klum (49) und Tom Kaulitz (33) Sam Taylor-Johnson (55) und Aaron-Taylor Johnson (32) Amal Clooney (44) und George Clooney (61) Katherine McPhee (38) und David Foster (73) Hilaria Baldwin (38) und Alec Baldwin (64) (Quelle: seventeen.com)

„Sieht jeden Tag anders aus“: Matthias Reim reagiert auf frechen Spruch von Barbara Schöneberger

Mit ihrer Aussage sorgt Barbara Schöneberger bei den Studiogästen für schallendes Gelächter, doch wirklich brüskiert oder genervt wirkt Matthias Reim davon nicht. Stattdessen erklärt er der Moderatorin ganz höflich, wer auf dem Bild zu sehen ist und fügt hinzu: „Die sieht aber auch jeden Tag anders aus.“

In der NDR Talk Show spricht Matthias Reim über seine Familie – und Barbara Schöneberger kann sich einen frechen Spruch über seine Tochter Marie nicht verkneifen. © Screenshot/NDR Talk Show/Folge vom 9. Juni 2023; IMAGO/APress; Screenshot/NDR Talk Show/Folge vom 9. Juni 2023 (Fotomontage)

Dass das eigene Kind inzwischen selbst auf den ganz großen Bühnen steht und sich im Showbiz einen eigenen Namen gemacht hat – darauf ist Matthias Reim bestimmt mächtig stolz. Bei aller Freude über sein Familienglück liegen hinter der Schlagerlegende aber auch dunkle Zeiten. Denn erst kürzlich sprach Matthias Reim offen über seine schweren, gesundheitlichen Probleme und verriet, dass er schon „kurz vor einem multiplen Organversagen“ stand. Verwendete Quellen: NDR Talk Show/Folge vom 9. Juni 2023