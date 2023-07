Alkoholverbot im Mallorca-Fernsehgarten: ZDF schweigt zu den Gründen

Von: Jonas Erbas

In der Mallorca-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten“ soll es feuchtfröhlich zugehen – zumindest musikalisch. Denn Alkohol ist kommenden Sonntag (30. Juli) am Lerchenberg verboten.

Mainz - „Geh mal Bier hol‘n“, fordert Ballermann-Ikone Mickie Krause (53) sein Gegenüber in seinem gleichnamigen Party-Hit auf. Doch die 2014 veröffentlichte, inzwischen legendäre Nummer wird am Sonntag (30. Juli) in der Mallorca-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten“ wohl nicht erklingen, denn wie viele andere Stars lässt der 53-Jährige die Unterhaltungssendung sausen. Und auch auf alkoholische Getränke müssen die Feierwütigen am Lerchenberg verzichten.

Kein wirkliches Ballermann-Flair im „ZDF-Fernsehgarten“: Sender verhängt Alkoholverbot

Kann der „ZDF-Fernsehgarten“ trotz der Absage namhafter Ballermann-Lieblinge (u. a. Ikke Hüftgold, 46) am Sonntag wirklich noch für authentisches Mallorca-Feeling sorgen? Die Diskussion um die heiß ersehnte Insel-Ausgabe der Unterhaltungsshow mit Andrea Kiewel (58) reißt nicht ab. Zahlreiche Zuschauer befürchten entschärfte Songtexte und andere Einschnitte, die das feuchtfröhliche Treiben vor Ort stören könnten.

So erklärte das ZDF auf Anfrage von IPPEN.MEDIA, dass „bei der Mallorca-Ausgabe des ‚ZDF-Fernsehgarten‘ kein Alkohol ausgeschenkt“ werde. Gründe hierfür nannte der Sender trotz mehrfachen Nachhakens nicht. Ebenso wenig äußerte man sich dazu, welche (alkoholfreien) Alternativen den Gästen zur Verfügung stehen. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich das ZDF gegen den Ausschank alkoholischer Getränke entschieden, wie eine Sprecherin schon damals merkur.de und tz.de bestätigt hatte. Damals gab es am Lerchenberg immerhin alkoholfreies Bier und nicht-alkoholische Weinschorlen zu kaufen.

Achtung: Der Mallorca-Fernsehgarten läuft diesmal nicht um 12.00 Uhr Die Mallorca-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten“ zählt Jahr um Jahr zu den beliebtesten Folgen der Unterhaltungsshow. Weil am 30. Juli allerdings um 11.30 Uhr auch die DFB-Frauen bei der WM in Australien und Neuseeland auf Kolumbien treffen, wird der Fernsehgarten verschoben: Beginn vor Ort ist zwar nach wie vor um 12.00 Uhr, die Ausstrahlung im ZDF wird allerdings auf 13.30 Uhr verschoben.

Alkoholverbot statt alternativer Konzepte: ZDF greift bei Mallorca-Fernsehgarten durch

Dass das ein oder andere Bier fest zur Feierkultur am Ballermann gehört, ist bekannt. Das ZDF will jedoch offenbar kein Risiko eingehen und – so scheint es – traut Teilen des „ZDF-Fernsehgarten“-Publikums vor Ort keinen maßvollen Konsum zu. Ein Alkoholverbot ist dementsprechend eine sichere Bank, dürfte die Stimmung mancher Besuch allerdings deutlich dämpfen.

Obwohl beim Mallorca-Fernsehgarten am Sonntag feuchtfröhliche Ballermann-Größen wie Lorenz Büffel (r.) auftreten, muss der Lerchenberg trocken bleiben © Hannes P Albert/dpa

Alternative Modelle, wie etwa ein zeitlich klar festgelegtes Verkaufsfenster, deutlich gekennzeichnete Bereiche für den Konsum (etwa abseits von Familien mit Kindern) oder die kontrollierte Abgabe in begrenzten Mengen, scheinen sich beim ZDF nicht durchgesetzt zu haben. Dass der „ZDF-Fernsehgarten“ erneut strengen Auflagen unterliegt, stößt trotz der Kritik von Ikke Hüftgold allerdings auch auf Zuspruch – etwa bei Stimmungssänger Markus Becker (52). Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Presseanfrage an das ZDF, zdf.de