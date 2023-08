Silbereisen vs. Zarrella: Gibt es im Dezember den Showdown der beiden Schlager-Giganten?

Von: Lisa Klugmayer

Bislang haben es Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella vermieden, zeitgleich in verschiedenen TV-Shows aufzutreten. Im Dezember könnte es jetzt so weit sein.

München – Weihnachtszeit ist Schlagerzeit. Und Schlagerzeit ist Silbereisen-Zeit. Kaum ein anderer Schlagerstar ist in den Wochen vor Weihnachten so im TV präsent wie Florian Silbereisen (42). Das wissen auch seine Kollegen. Um einen Quoten-Flop zu vermeiden, tritt man also erst gar nicht gleichzeitig auf. Doch Giovanni Zarrella (45) ist jetzt so mutig und stellt sich mit Florian Silbereisen in direkte Konkurrenz.

Mit einer anderen Schlager-Show gleichzeitig mit Florian Silbereisen auf Sendung gehen? Das traut sich so gut wie keiner. Denn auch, wenn es in der Vergangenheit immer mal wieder Kritik an seinen Festeshows gab, ist und bleibt Florian Silbereisen ein Quotengarant. Wenn er mit einer seiner vielen Festeshows auf Sendung geht, hat er also meist das Show-Monopol.

RTL bricht nun wohl diese unausgesprochene Regel und sendet am 2. Dezember „Disney100 – Die große Geburtstagsshow“. Langjährige Schlagerfans wissen, dass der erste Samstag im Dezember jedes Jahr für Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ reserviert ist.

Fun-Fact: Florian Silbereisen hat Kussrekord aufgestellt Im Jahr 2011 hatte Florian Silbereisen im Rahmen der Show „Winterfest der Volksmusik“ eine besondere Mission – er stellte damals einen Weltrekord im Küssen auf. Innerhalb einer Minute knutschte der Schlagersänger 117 Frauen. Damit schaffte er es sogar ins „Guinessbuch der Rekorde“. Quelle: Winterfest der Volksmusik/ ARD

Quotenflop vorprogrammiert? Sendetermin noch nicht sicher – macht RTL noch einen Rückzieher?

Moderiert wird „Disney100 – Die große Geburtstagsshow“ von Thomas Gottschalk und – überraschenderweise – Victoria Swarovski. Doch das wirklich Interessante ist die Gästeliste. Darauf finden Fans nämlich unter anderem auch Silbereisens Schlager-Kollege und Show-Konkurrent Giovanni Zarrella. Gibt es im Dezember den Showdown der beiden Schlager-Giganten? Wahrscheinlich, aber nichts zwingend. Denn die Sendeplätze wurden von den jeweiligen Sendern noch nicht offiziell bestätigt. Kann also durchaus sein, dass RTL doch noch umdisponiert, denn die Disney-Show wird keine Liveshow sein, sondern wird bereits am 21. September aufgezeichnet.

Apropos Silbereisen-Show: Mit Michelle und Eric Philippi ist die deutsche Musikwelt um ein Traumpaar reicher. Bei der „Schlagerstrandparty“ stand Michelle allerdings ohne ihren Freund auf der Bühne. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de