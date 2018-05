Schock bei Denise Temlitz und Pascal nach nur drei Monaten Ehe

Nach gerade einmal drei Monaten Ehe, ist die schwangere Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz am Boden zerstört. Sie hat sich in ihrem Mann Pascal Kappés getäuscht - ist jetzt alles vorbei?

Berlin - Die Lovestory von der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz (27) und dem BTN-Star Pascal Kappés (28) liest sich wie die aus einem Märchenbuch: Liebe auf den ersten Blick im vergangenen Sommer, kurz daraufhin die Verlobung, vor drei Monaten dann schon die Hochzeit. Die Baby-Nachricht im April kam überraschend, aber erfreute Fans natürlich richtig. Doch jetzt der Schock: Haben sich die beiden getrennt? Extratipp.com* berichtet darüber.

+ Nach der Hochzeit verkündeten die beiden gleich ihre Schwangerschafts-News: Doch ist jetzt alles vorbei? © Screenshot Instagram

Denise Temlitz auf Instagram: So emotional erzählt sie, was los ist

Auf Instagram teilte Denise ein emotionales Video in ihrer Story, wie promiflash.de berichtet. Unter Tränen erzählt sie: "Mir wurde der Boden unter den Füßen weggerissen - von meinem eigenen Ehemann." Wohl gab es bei Denise und Pascal mächtigÄrger im Paradies - doch was ist der Grund für ihr herzzerreißendes Statement?

+ In einem Video auf Instagram erklärt Denise Temlitz: Ihr Mann hat ihr den Boden unter den Füßen weggezogen. © Screenshot Instagram

Pascal Kappés und Denise Temlitz: Hat er die Ehe an die Wand gefahren?

"Wenn man von der ersten Sekunde an belogen wurde und mit Lügen geheiratet wurde. Mir fällt dazu nichts mehr ein.", so die werdende Mutter zu ihren Fans. Vor 13 Wochen gaben sich die beiden erst das "Ja"-Wort. Sie möchte ihren Noch-Ehemann nicht schlecht reden, aber auch nicht, dass ihre Fans denken sie selbst "hätte die Ehe an die Wand gefahren."

+ Nach nur drei Monaten Ehe erfährt Denise Temlitz, dass ihr Mann Pascal Kappés sie wohl belogen hat. © Screenshot Instagram

Denise Temlitz am Boden zerstört

Was auch immer sie über den Vaters ihres Babys erfahren hat: Es hat sie ziemlich verletzt. In einem weiteren Post schreibt sie: "Ich habe michin meinem ganzen Leben noch nie so getäuscht in einem Menschen!" Die 27-Jährige möchte keine genaueren Details verraten, auch Pascal äußerste sich bis jetzt nicht zu der Trennung. Elena braucht nun Abstand und wird sich ab jetzt auf ihr Baby konzentrieren.

+ Auch wenn sie keine Details verraten will, man merkt sofort: Denise Temlitz ist am Boden zerstört. © Screenshot Instagram

Gibt Denise Pascal noch eine zweite Chance?

Natascha Berger

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.