„Denken, sie wären Stars“: Bernhard Brink teilt gegen Schlager-Newcomer aus

Von: Diane Kofer

Teilen

Seit 50 Jahren ist Bernhard Brink im Schlagergeschäft – und kann auf große Erfolge zurückblicken. Vom jungen Schlager-Nachwuchs hält er jedoch nicht viel.

Nordhorn – Bernhard Brink (71) ist aus der Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Seit rund 50 Jahren gehört er zu den großen Namen der Branche und ist zu Gast bei Events und Shows, wie „Immer wieder sonntags“ oder „Die Giovanni Zarrella Show“. Doch mittlerweile sind auch viele Nachwuchskünstler mit von der Partie – nicht alle davon können den Musiker überzeugen. Der Grund: Viele Newcomer überschätzen sich offenbar. Genau gegen solche Künstler holt Bernhard Brink nun zum Rundumschlag aus.

Zu großes Ego: Das stört Bernhard Brink an den Schlager-Newcomern

Dass junge Talente in der Schlagerbranche Fuß fassen wollen – dagegen hat der 71-Jährige nichts. Ganz im Gegenteil: Bernhard Brink bewundert es, wie Musiker heute für ihre Karriere kämpfen. „Ich möchte heute nicht mehr als Sänger anfangen müssen und bin echt froh, dass ich seit fünf Jahrzehnten bis heute Erfolg, einen Plattenvertrag und Auftritte habe“, betont er gegenüber dem Südkurier. Und warum? Früher sei nicht nur mehr Zeit gewesen, an neuen Songs und Alben zu arbeiten und sich zu entwickeln – auch die TV-Szene war überschaubarer.

„Die große Schlagerstrandparty“ mit Florian Silbereisen in Bildern Fotostrecke ansehen

Was den Moderatoren heutzutage aber besonders stört, ist das Verhalten vieler Nachwuchskünstler. „Heute kommen viele junge Leute daher und denken, sie wären Stars, obwohl sie nichts geleistet haben und sie kaum jemand kennt“, ärgert er sich. Er hingegen habe sich viel von seinen Kollegen abgeschaut. Jürgen Marcus (†69), Peter Alexander (†84) oder (†80) waren seine Vorbilder in vielerlei Hinsicht. Was für Bernhard Brink dazugehört und vielen Musikern fehlt: „Fleiß, Ehrgeiz, Kampfwille, Authentizität, Talent, die Bereitschaft zum Learning By Doing und ein stabiles Umfeld.“

Plant Bernhard Brink sein Karriere-Ende? Seit 50 Jahren im Geschäft – aber längst kein Ende in Sicht. Wie Bernhard Brink jetzt verriet, kann er sich vorstellen, auch mit 80 Jahren noch auf der Bühne zu stehen. „Es hängt davon ab, ob ich dann noch gesund und fit bin. Das ist derzeit absolut der Fall“, betont er. Privat spielt der Sänger Tennis und trainiert im Fitnessstudio. Seit 1987 ist er mit seiner Frau Ute Brink verheiratet. Quelle: Südkurier

Karriere-Sprungbrett? Das hält der TV-Star von Casting- und Talentshows

TV-Shows, die den Start in die Musikkarriere erleichtern sollen, sind mittlerweile an der Tagesordnung. „Deutschland sucht den Superstar“ läuft mittlerweile schon seit 20 Jahren bei RTL. Sogar Florian Silbereisen (42) unterstützte schon die Jury der Sendung, dank der auch Schlagerstar Beatrice Egli (35) berühmt wurde. Auch Bernhard Brink findet Gefallen an den Auftritten der Talente bei DSDS oder „The Voice“. Allerdings ist der Erfolg eben nicht garantiert. „Ich finde es bedauerlich, dass ein Großteil von ihnen ganz schnell wieder von der Bildfläche verschwindet“, erklärt der Niedersachse.

Sänger Bernhard Brink schießt gegen Schlager-Newcomer, die „nichts geleistet haben“. © Guenter Hofer/SchwabenPress

Dass die DSDS-Sternchen durchaus in der Schlagerbranche durchstarten können, hat neben Beatrice Egli oder Ramon Roselly (29) aber auch Linda Teodosiu (31) bewiesen. Die Sängerin arbeitet sogar mit Helene Fischer (39) zusammen. „Das ist echt krass, ein extrem großer Druck, weil sie häufig auch sehr perfektionistisch ist“, verriet Linda RTL. Genau diese Attribute dürfte Bernhard Brink an Schlager-Ikone Helene Fischer aber besonders schätzen. Verwendete Quellen: Südkurier, RTL