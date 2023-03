Achtung, Fans von „Der Bergdoktor“: Diese Drehorte der ZDF-Serie kann man besichtigen

„Der Bergdoktor“ begeistert seit Jahren die ZDF-Zuschauer. Wer die Drehorte der Serie selbst sehen will, hat dafür einige Möglichkeiten.

Dortmund – Tirol in Österreich ist immer eine Reise wert – besonders die Fans der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ können bei einem Ausflug voll auf ihre Kosten kommen. Dafür muss man in die Region Wilder Kaiser reisen und — wie TV-Zuschauer wissen – dem Ort Ellmau einen Besuch abstatten. Dort residiert Dr. Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl, bekanntlich.

„Der Bergdoktor“: Diese Drehorte der ZDF-Serie kann man besichtigen

In der Sendepause von „Der Bergdoktor“ müssen Zuschauer viel Geduld beweisen. Wer zumindest das Feeling der Sendung erleben möchte, kann seine Koffer packen und den Drehorten einen Besuch abstatten, berichtet RUHR24.

Die Reise führt dabei nach Ellmau, in dem sich das Leben von Dr. Martin Gruber abspielt. Das kleine Dorf bietet, auch abseits von „Der Bergdoktor“ einiges für Touristen. Besonders schön ist der Ausblick auf das Gebirge Wilder Kaiser – wo im Sommer gewandert und im Winter Ski gefahren wird.

Die ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ mit Hans Sigl wird in Ellmau vor der Kulisse des Wilden Kaisers gedreht. © Manngold/Imago

„Der Bergdoktor“: Der Drehort der Arztpraxis ist für Fans der ZDF-Serie besuchbar

Interessanter wird es für Fans von „Der Bergdoktor“ aber erst, wenn es an die genauen Spots geht, die auch in der ZDF-Serie zu sehen sind. In erster Linie ist das sicherlich die Praxis von Dr. Martin Gruber. Wie Filmtourismus berichtet, ist diese im Ellmauer Ortsteil Faistenbichl zu finden (mehr Promi- und TV-News auf RUHR24).

Sie befindet sich in dem Bauernhof Hinterschnabl, welcher mehrere hundert Jahre alt ist. Das Praxisschild von Hans Sigls Serien-Charakter ist dort allerdings nicht zu sehen – es wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach entwendet und wird nur noch beim Dreh aufgehängt.

Dafür haben „Bergdoktor“-Fans die Möglichkeit, sich die Räumlichkeiten anzusehen. Laut wilderkaiser.info ist dies im Sommer dienstags, mittwochs, freitags und samstags von 9 Uhr bis 12.30 Uhr möglich. Finden allerdings Dreharbeiten statt, so kann es auch zu geänderten Zeiten kommen.

Der Bauernhof Hinterschnabl ist Drehort für die Gruber-Arztpraxis in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“. © Daniel Scharinger/Imago

Besuch im Gruberhof: Drehort des „Bergdoktor“-Markenzeichens kostet Eintritt

Neben der Praxis von Dr. Martin Gruber interessiert die ZDF-Zuschauer sicherlich auch der Drehort hinter dem Gruberhof. In „Der Bergdoktor“ leben der Arzt und seine Familie in dem Haus – was ihn zu einem Markenzeichen der Serie macht. Natürlich ist auch der Gruberhof für Fans besuchbar.

Zwischen Mai und Oktober kann der Hof Köpfing besucht werden. Dieser wird von der Familie Mayr bewirtschaftet, wie der-bergdoktor-fanclub berichtet. Montags kann man zwischen 10 Uhr und 14 Uhr vorbeischauen – dienstags bis samstags zwischen 10 Uhr und 15 Uhr.

Erwachsene zahlen einen Eintritt in Höhe von 9 Euro. Der Eintritt für Kinder von 6 bis 15 Jahren kostet 5 Euro, jüngere Kinder kommen kostenlos hinein. Wichtig: Außerhalb der Besuchszeiten schätzt die Familie Mayr ihre Privatsphäre – von Besuchen, selbst nur des Außenbereichs, sollte abgesehen werden. Neben „Der Bergdoktor“ bieten übrigens auch „Die Bergretter“ spannende Drehorte, die ZDF-Zuschauer besuchen können.

Speisen im „Gasthaus Wilder Kaiser“: Drehort von „Der Bergdoktor“ lädt zum Essen und Übernachten ein

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei und so geht es für Fans von „Der Bergdoktor“ auf ihrer Reise von der Arztpraxis und dem Gruberhof zum Gasthaus Wilder Kaiser. Dafür müssen ZDF-Zuschauer allerdings gleich zwei Orte besuchen – die Innenaufnahmen finden im Restaurant Föhrenhof in Auwald statt, die Außenaufnahmen werden vom alten Dorfkrämerhaus im Orteils Going gedreht.

Laut Filmtourismus möchte der Bewohner des Dorfkrämerhauses gerne ungestört bleiben. Dafür steht im Sommer fast nebenan eine Hütte zu „Der Bergdoktor“, die allerlei Informationen und sogar Filmszenen per QR-Code anbietet.

Das Restaurant, welches für die Innenaufnahmen genutzt wird, kann natürlich besucht werden. Es bietet dabei nicht nur köstliches Essen aus der Region, sondern auch die Möglichkeit im dazugehörigen Gasthaus zu übernachten.

„Der Bergdoktor“-Drehorte: Zahlreiche Events in Ellmau laden Fans zum Treffen der Darsteller ein

Wer die Drehorte von „Der Bergdoktor“ nicht auf eigene Faust erkunden möchte, der bekommt vor Ort diverse Touren angeboten. Neben einer E-Bike-Erlebnistour gibt es auch eine spezielle Filmwanderung. Wer es noch etwas besonderer will, der kann eine Traktorfahrt zum Gruberhof buchen. Eine Übersicht gibt es auf der wilderkaiser.info, der Website des Touristenverbands.

Ansonsten finden jährlich auch noch verschiedene Events zur ZDF-Serie in und um Ellmau herum statt. Da wären beispielsweise die „Bergdoktor-Fantage“ oder das „Bergdoktor-Berfest“, sowie die „Berdoktor-Show“. Dabei können Begeisterte Fans der Sendung sogar die Darsteller und Darstellerinnen rund um Hans Sigl persönlich treffen.