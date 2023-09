50. Thronjubiläum von König Carl Gustaf: Darum fehlt Charlène von Monaco auf der Gästeliste

Kein König Charles, keine Königin Letizia, keine Charlène von Monaco – wenn sich Carl XVI. Gustaf für 50 Jahre auf dem schwedischen Thron feiern lässt, sind zahlreiche Royals nicht dabei.

Stockholm – Die Vorbereitungen auf das große Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf (77) von Schweden laufen auf Hochtouren. „Es werden mehr als 300 Gäste erwartet“, teilt Margareta Thorgren, Pressesprecherin des Hofes, gegenüber der schwedischen Zeitung Svensk Damtidning mit. Doch einige internationale Königs- und Fürstenhäuser werden am 15. September mit Abwesenheit glänzen, darunter die Grimaldis Albert (65) und Charlène von Monaco (45) und die britischen Royals mit König Charles III. (74), Königin Camilla (76), Kate Middleton (41) und Prinz William (41).

Anders als bei Adelshochzeiten: Gästeliste ist bei Thronjubiläum streng reglementiert

Zur Hochzeit von Schwedens Kronprinzessin Victoria (46) und Prinz Daniel (49) waren Charlène und Albert 2010 ebenso erschienen wie drei Jahre später zur Trauung von Prinzessin Madeleine (41) und Chris O‘Neill (49). Generell tummeln sich bei Adelshochzeiten gerne Blaublüter aus aller Welt, wie zuletzt am 1. Juni bei der Hochzeit des jordanischen Kronprinzen Hussein (29) mit der saudi-arabischen Architektin Rajwa Al Saif (29). Doch ein Thronjubiläum ist eine andere Sache, wie Ulrika Näsholm von der Kommunikationsabteilung des schwedischen Palasts mitteilt.

„Das Jubiläum ist eine Staatsangelegenheit, zu der die nordischen Staatsoberhäupter eingeladen sind“, erläutert Näsholm auf Anfrage von Svensk Damtidning. „Bei anderen Feierlichkeiten wie Hochzeiten und Geburtstagen kann es sein, dass die Gästelisten anders aussehen.“ Deshalb werden lediglich das norwegische und das dänische Königshaus ihre Repräsentanten zu König Carl Gustafs 50. Thronjubiläum entsenden. Genauso wurde es übrigens auch im vergangenen Jahr gehalten, als Königin Margrethe II. (83) für ein halbes Jahrhundert auf dem dänischen Thron gefeiert wurde.

50. Thronjubiläum von König Carl Gustaf: Diese Royals stehen auf der Gästeliste Norwegen wird vertreten durch König Harald V. (86) und Königin Sonja (86), Kronprinz Haakon (50) und Kronprinzessin Mette-Marit (50). Aus Dänemark reisen Königin Margrethe II., Kronprinz Frederik (55) und Kronprinzessin Mary (51) zu den Feierlichkeiten nach Stockholm.

König Carl Gustafs 50. Thronjubiläum: Welche Familienmitglieder sind bei den Feierlichkeiten dabei?

Doch wie sieht es eigentlich mit Carl XVI. Gustafs eigener Familie aus? Verzichten muss Schwedens König auf drei seiner vier Schwestern. Prinzessin Désirée (85), Prinzessin Birgitta (86) und Prinzessin Margaretha (88) können die Reisestrapazen nicht mehr ohne weiteres auf sich nehmen und mussten deshalb schweren Herzens absagen. „Meine beiden Schwestern haben Nein gesagt, also dachte ich, dass es keinen Spaß macht, alleine dorthin zu gehen. Natürlich ist es bedauerlich. Wir sind es alle gewohnt, zusammen zu sein“, so Birgitta laut Svensk Damtidning. Einzig die jüngste der vier Schwestern, Prinzessin Christina (80), wird zu den Gästen zählen.

Königin Silvia (79), wird ihrem Ehemann an seinem großen Tag natürlich zur Seite stehen. Auf Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel mit ihren Kindern Estelle (11) und Oscar (7) kann Carl Gustaf immer zählen, auch wenn Prinz Daniel am 15. September 50 Jahre alt wird – groß feiern darf aber erst mal nur der Schwiegerpapa. Carl Gustafs einziger Sohn Carl Philip (44), dessen Ehefrau Sofia (38) und die gemeinsamen Söhne Alexander (7), Gabriel (6) und Julian (2) sind mit dabei, genau wie die in den USA lebende Prinzessin Madeleine, die mit ihrem Mann Chris O‘Neill und den Kindern Leonore (9), Nicolas (8) und Adrienne (5) erwartet wird, obwohl ihr Besuch noch nicht offiziell bestätigt wurde. Geplant sind für das Thronjubiläum unter anderem ein Gedenkgottesdienst, eine Aufführung im Schlosstheater Drottningholm und ein großes Festbankett. Verwendete Quellen: svenskdam.se