Hamlet! Münchner VIPs beim Start der Opernfestspiel: „Wir feiern das Sein!“

Von: Susanne Sasse

Hamlet tanzt auf dem Tisch, aber nicht aus Freude sondern aus Gram. © Staatsoper München/ W. Hoesl

Das war gewagt: Intendant Serge Dorny eröffnete die Opernfestspiele mit einer Neufassung von Hamlet. das sagt die Münchner Prominenz zu der herausfordernden und avantgardistischen Aufführung.

Die Gewitterwolken am Himmel beließen es bei der Drohung und überließen es dem tragischen Helden Hamlet, so richtig kräftig einzuschlagen. Die feierliche Eröffnung der Opernfestspiele in München am Montagabend war aufregend wie selten. Und die Kleider und Roben schöner denn je. Perfekt also, dass es an diesem Abend der Abende für alle Musikliebhaber kein Gewitter gab und es auf dem roten Teppich trocken blieb.

Serge Dorny, der Intendant der Staatsoper in München, eröffnete die Festspiele 2023 mit Hamlet. © Sebastian Kahnert/dpa

Heuer servierte Opernintendant Serge Dorny gleich zu Beginn schwere Kost: Hamlet, den tragischen Prinzen, der mit dem Sein und nichtsein, und der intriganten Verwandtschaft hadert, um dann in Disharmonie unterzugehen. Nicht so das Münchner Publikum: Das feierte das Sein und sich selbst - und natürlich die Oper. Die mit dem neuen Hamlet in der Fassung von Brett Dean und Matthew Jocelyn für einigen Gesprächsstoff sorgte.

Der Begleiter von Franz Herzog von Bayern witzelt: „Das war etwas anderes als Der Zigeunerbaron“

„Ich bin begeistert, das war spannend“, lobte Herzog Franz von Bayern, der in gut zwei Wochen 90 Jahre alt wird. Sein Lebensgefährte Thomas Greinwald zeigte sich ebenfalls begeistert von der avantgardistischen Musik und der prachtvollen Inszenierung und witzelte: „Das ist schon etwas ganz anderes als ein leichter Stoff wie Der Zigeunerbaron.“ Inge Fürstin von Wrede Lanz, die mit Sängerin Susanne Bernhard in der Königsloge bei Herzog Franz saß, gab offen zu: „Es war anstrengend, aber es hat sich gelohnt.“

Franz Herzog von Bayern fand die Vorstellung von Hamlet zur Eröffnung der Opernfestspiele in München 2023 gelungen. © Tobias Hase/dpa

Es sei genau so, wie sich Shakespeares Hamlet präsentieren müsse, meinte der Passauer Unternehmer -Günther Bessinger: „Sehr fordernd, gigantisch und berührend.“ Seine Frau Claudia -Gugger-Bessinger fand, das schwer verdauliche Stück passe ganz genau in unsere politisch unruhige Zeit: „Man denke an Russland, Putin und den Putsch.“ Besonders gefalle ihr, wie Hamlet vor der Pause immer wieder seinen Dolch zeigte, aber dann doch nie zustach: „Das erinnert an den Westen, der Putin ebenfalls immer nur droht - den Menschen reicht es, sie hoffen auf das Ende, aber der Westen zögert so wie Hamlet mit seinem Dolch.“

Anstrengend, disharmonisch, spannend und großartig, lauten die Urteile der Promis

Unternehmensberater und Opernfan Dr. Roland Berger, einer der Sponsoren des Abends, zeigte sich erleichtert, dass die „Avantgardemusik dann doch harmonischer war, als ich es mir vorher ausgemalt hatte“. Die neuartige Vertonung, die gigantische Inszenierung und die großartige Besetzung sorge dafür, „dass man als Zuschauer mittendrin ist und mitleidet“, sagte BMW-Aufsichtsratschef Dr. Norbert Reithofer, und seine Frau Angelika ergänzte: „Die Handlung ist ja alles andere als harmonisch, und deshalb passt auch die Musik mit den Disharmonien sehr gut.“

Hofbräu-Direktor Dr. Michael Moeller freute sich am historischen Shakespeare-Englisch und an der Tatsache, „dass ich zwar die Handlung gut kenne, aber dennoch das Stück ganz irre spannend finde“. Seine Frau Irmgard ergänzt: „Wir waren vorher etwas skeptisch, aber sind total positiv überrascht.“

Katharina Freifrau von Perfall fand die Inszenierung ebenfalls sehr spannend: „Es ist schön, zu sehen, dass sich die Kunst etwas traut. Ein wirklich aufregender Abend.“

„Im Leben dreht es sich immer um Liebe, Macht, Rache und Verzeihen“, sagt Intendant Serge Dorny

Zwar gab es auch manche Besucher, denen wäre ein wenig mehr Langeweile vielleicht lieber gewesen. Aber die Themen, um die es im Leben wirklich geht, sind eben alles andere als langweilig, erklärte Intendant Serge Dorny: „Es dreht sich immer irgendwie um Liebe und Macht, Rache und Verzeihen, das Leben und den Tod.“ Sein oder nichtsein - bei dieser Frage entscheide er sich klar für das Sein, am liebsten für das Beisammensein, sagte Kulturminister Markus Blume nach der Aufführung beim festlichen Staatsempfang in der Residenz: „Hamlet endete mit dem berühmten Satz: Der Rest ist Schweigen, aber ich möchte lieber sagen: Der Rest ist Feiern.“

Markus Blume: „Serge Dorny tischt den Münchner Liebe, Krieg und Frieden auf. Ich freue mich auf mehr.“

Loben wolle er insbesondere die Künstler, die sich durch Leidenschaft und Können auszeichneten. Und den Intendanten für seinen Mut, sich diesen neuen Hamlet zu trauen. Ihm gefalle die Linie von Serge Dorny: „Passend zur politischen Lage ziehen sich die Themen Krieg und Frieden, Liebe und Abgründe durch sein ganzes Programm. Ich bin mir sicher, wir haben Großartiges vor uns“, lobte Blume.

Am 23. Juni haben in der Staatsoper in München die Opernfestspiele begonnen. Bis zum 31. Juli gibt es Opern, Ballettaufführungen, Konzerte und Liederabende. © Felix Hörhager/dpa

