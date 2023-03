„Der Schwarm“ kämpft in Finale um Zuschauer: ARD-Krimi deutlich vor ZDF-Verfilmung

Von: Lukas Einkammerer

Zum Staffelauftakt bescherte „Der Schwarm“ dem ZDF großartige Quoten. Das Finale der Roman-Adaption erlag hingegen dem Konkurrenzformat der ARD.

Mainz – Nach jahrelanger Vorbereitung, aufwändigen Dreharbeiten und einer Investition von 40 Millionen Euro wurde von der ZDF-Verfilmung von Frank Schätzings (65) Bestseller „Der Schwarm“ zweifellos Großes erwartet. Die Vorabpremiere der Miniserie in der Mediathek brach sämtliche Rekorde und auch die TV-Ausstrahlung der ersten Folgen konnte starke Quoten verzeichnen – das große Finale musste sich beim Quotenduell am Donnerstagabend (9. März) jedoch mit dem Trostpreis vergnügen.

Rekordstart in der Mediathek: „Der Schwarm“ beschert dem ZDF überragende Quoten

Die Handlung der kostspieligen Serie dürfte vor allem Sci-Fi-Fans begeistern: Eine unbekannte Lebensform aus den Tiefen der Ozeane gefährdet den Fortbestand der Menschheit und es liegt an einer kleinen Gruppe Wissenschaftler, die Bedrohung abzuwenden. Die Hauptrolle der Meeresbiologin Charlie Wagner übernimmt dabei Leonie Benesch (31) – die ihren Part bei „Der Schwarm“ trotz völliger Ahnungslosigkeit spielte.

Fast 20 Jahre lang mussten Leser auf die Verfilmung von „Der Schwarm“ warten und die immense Vorfreude auf den Achtteiler spiegelte sich in überragenden Zuschauerzahlen in der ZDFmediathek wider. Die ersten Folgen der internationalen Koproduktion waren bereits vor Sendestart am 6. März verfügbar und brachen sämtliche Rekorde. Mit über 700.000 Aufrufen des Staffelauftakts schnitt „Der Schwarm“ sogar besser als der Publikumsliebling „Der Bergdoktor“ ab.

So viel haben die erfolgreichsten Buch-Adaptionen eingespielt „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2“ (2011): ca. 1,26 Milliarden Euro „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ (2003): ca. 1,05 Milliarden Dollar „Alice im Wunderland“ (2010): ca. 973 Millionen Dollar „Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“ (2012): ca. 963 Millionen Dollar „Die Tribute von Panem – Catching Fire“ (2013): ca. 811 Millionen Dollar (Quelle: luxatic.com)

Trotz Millionenpublikum im ZDF: „Der Schwarm“-Finale von ARD-Krimi überholt

An vier aufeinanderfolgenden Abenden zeigte das ZDF vom 6. bis 9. März jeweils zwei Episoden von „Der Schwarm“ und fuhr damit ein Millionenpublikum ein – der Quotensieg blieb dem großen Finale am Donnerstagabend allerdings verwehrt. Denn wie dwdl.de berichtet, erzielte das ZDF-Format mit 4,58 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 16,4 Prozent, das Gold staubte mit 6,63 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 23,8 Prozent hingegen der ARD-Krimi „Tod am Rennsteig – Auge um Auge“ ab.

Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen musste „Der Schwarm“ sogar gänzlich auf das Siegertreppchen verzichten. Dort bescherten die „Tagesschau“ (1,03 Millionen), „Germany‘s Next Topmodel“ (1,02 Millionen) und die Fußballpartie zwischen Juventus Turin und dem SC Freiburg (0,90 Millionen) den großen Sendern die besten Zuschauerzahlen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, denn nach dem abrupten Ende von „Der Schwarm“ scheint eine zweite Staffel gar nicht ausgeschlossen. Verwendete Quellen: dwdl.de, luxatic.com