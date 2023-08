Deshalb trinkt Barbara Schöneberger am liebsten schon tagsüber Alkohol

Barbara Schöneberger hat mit ihrem Podcast-Gast Michael Michalsky vor allen Dingen eines gemeinsam: Beide greifen gerne schon tagsüber zu Alkohol.

Kiel – In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ begrüßt Barbara Schöneberger (49) regelmäßig bekannte Gesichter aus der deutschsprachigen Entertainmentbranche. Für die neueste Ausgabe des Audioformats hatte sich die Star-Moderatorin zuletzt den Modeschöpfer Michael Michalsky (56) eingeladen. Nachdem die beiden gleich zu Beginn der Folge über die auffällige Toiletteneinrichtung in Schönebergers Studio plauderten, kamen sie schnell auf ein anderes pikantes Thema zu sprechen: ihre gemeinsame Vorliebe zum sogenannten Daydrinking.

Für Barbara Schöneberger steht Daydrinking für eine „sehr entspannte Haltung“

Denn sowohl Barbara Schöneberger als auch Michael Michalsky greifen offenbar gerne schon tagsüber zu Alkohol, wie sie in „Mit den Waffeln einer Frau“ ehrlich zugaben. „Wir haben uns so auf dich gefreut, weil du begeisterungsfähig bist, aber auch weil im Dossier stand über dich: ‚Er liebt Daydrinking‘“, erzählt Schöneberger im Gespräch mit dem Designer und verrät im gleichen Atemzug: „Ich liebe es auch.“

Wie die „Blondes Gift“-Talkmasterin in ihrem Interview mit dem einstigen „Germany’s Next Topmodel“-Juroren weiter preisgibt, sei Alkohol in weiten Teilen der Promibranche heutzutage ziemlich verpönt. Schönebergers Meinung nach stehe Daydrinking allerdings nicht dafür, schon am Nachmittag total besoffen aufzutreten. Vielmehr seien die Befürworter des frühen Trinkens eher lässige Zeitgenossen. „Ich finde, das spricht für eine sehr entspannte Haltung, die ja immer seltener wird“, erklärt sie ihre Sicht der Dinge.

„Richtige Lebensart“: Michael Michalsky teilt Schönebergers Daydrinking-Vorliebe

Und auch Michael Michalsky findet: „Daydrinking ist eine richtige Lebensart, denn abends trinken kann ja wirklich jeder.“ Trotzdem will der Designer klarstellen, dass er selbstverständlich nicht jeden Nachmittag zum Glas greift. Im Urlaub genieße er dagegen regelmäßig ein „boozy Lunch“.

Barbara Schöneberger macht keinen Hehl daraus: Die Moderatorin trinkt auch ganz gerne mal tagsüber ein Gläschen, wie sie in ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ verriet. © IMAGO / Future Image & IMAGO / PicturePoint

Gerade für Promis mit vollen Terminkalendern scheint Daydrinking eine passende Alternative zu durchtanzten Clubnächten zu sein. Denn wie Schöneberger und Michalsky in der neuen „Mit den Waffeln einer Frau“-Folge erläuterten, kämen sie so entsprechend früh ins Bett und sparten sich den Kater am Folgetag.

In ihrem Pocast gibt die Gastgeberin ganz gerne private Einblicke in ihr Leben. Zuletzt verriet Barbara Schöneberger sogar, dass sie sich in ihrer Karriere nicht hochschlafen konnte. Verwendete Quellen: Mit den Waffeln einer Frau