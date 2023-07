Deswegen musste Ross Antony bei „The Masked Singer“ immer auf die Damentoilette gehen

Von: Florian Schwartz

Bei „The Masked Singer“ gab sich Ross Antony als weiblicher Flamingo alle Mühe, nicht als Mann erkannt zu werden. Doch auch abseits der Bühne nahm der Schlagerstar seine Rolle sehr ernst.

Siegburg – In der vierten Staffel von „The Masked Singer“ wurde wild spekuliert, wer sich unter dem Kostüm des weiblichen Flamingos befinden könnte. Bei der Demaskierung war die Überraschung groß. Denn mit Schlager-Star Ross Antony (48) hatte niemand gerechnet. Im Podcast „Aber bitte mit Schlager“ verriet der Sänger jetzt, dass er sogar auf die Frauentoilette gegangen ist, um als Mann unter dem Ganzkörperkostüm nicht aufzufliegen.

Schlagersänger Ross Antony: Er ging als Flamingo auf die Frauentoilette

Woche für Woche gab der rosa Flamingo mit den großen Brüsten Rätsel auf, welche Sängerin sich unter dem Kostüm verbergen konnte. Für seine Performance legte sich Ross Antony auch mächtig ins Zeug, um nicht erkannt zu werden. „Ich musste mich als eine Frau bewegen“, erklärt der Schlagerstar im Podcast. „Ich musste in den drei Wochen die Leute davon überzeugen, dass ich eine Frau war.“ Doch damit waren nicht nur die Zuschauer und das Rate-Team gemeint, auch hinter den Kulissen tat der 48-Jährige alles, um als Frau durchzugehen.

Einen wichtigen Tipp bekam er von den Machern der Show. „Die haben zu mir gesagt, das bedeutet, du musst auf die Frauentoilette gehen. Das ist ganz wichtig, dass keiner hinter der Bühne irgendwie mitkriegt, dass du vielleicht doch ein Mann bist“, berichtet Ross Antony weiter. „So bin ich immer auf die Frauentoilette gegangen.“ Das Konzept ging auf. Der Flamingo schaffte es bis ins Finale und belegte den dritten Platz, ohne dass die wahre Identität des Sänger dabei aufflog.

Schlagerstar Ross Antony belauschte Lästereien auf dem Damenklo

Diese Aktion hatte auch einen amüsanten Nebeneffekt. So wurde Ross Antony auf der Frauentoilette auch unfreiwillig Zeuge von „geilen Geschichten“ der Damen, wie er weiter ausführt. Dabei ging es in den Nachbarkabinen nicht zimperlich zu. „Es war immer eine Meckerei vom Feinsten“, erinnert sich der Schlagerstar lachend an die Zeit zurück.

Zu einer weiteren komischen Situation kam es, nachdem Ross Antony bereits demaskiert war. Aus Gewohnheit ging der Sänger weiterhin auf die Damentoilette. Als dann Frauen die Örtlichkeit betraten, wies er sie zurecht: „Ihr seid in der falschen Toilette.“ Doch dann wurde er aufgeklärt: „Nee, Sweetheart, du bist in der falschen Toilette.“

Auch über sein Privatleben spricht der quirlige Sänger immer wieder offen und schlägt dabei auch mal ernste Töne an. So verarbeitete er in seinem emotionalen Lied „Lass die Liebe Liebe sein“ persönliche Mobbing-Erfahrungen aus seiner Kindheit. Verwendete Quellen: Podcast „Aber bitte mit Schlager“ vom 1. Juli 2023