Andrea Kiewel lästert im „ZDF-Fernsehgarten“ über DFB-Nationalmannschaft

Von: Jonas Erbas

Die Leistung der DFB-Herren ließ zuletzt zu wünschen übrig. Das ist auch Andrea Kiewel nicht entgangen. Im „ZDF-Fernsehgarten“ teilt die Moderatorin deswegen gegen Kimmich und Co. aus.

Mainz – Von den letzten fünf Länderspielen konnte die Herren-Fußballnationalmannschaft gerade einmal eines gewinnen (ein Sieg, ein Unentschieden, drei Niederlagen) – eine desolate Leistung des international einst so gefürchteten DFB-Teams. Die inzwischen seit Jahren anhaltende schlechte Leistung der deutschen Kicker geht offenbar auch Moderatorin Andrea Kiewel (58) gewaltig auf die Nerven, wie ein Spruch im „ZDF-Fernsehgarten“ am Sonntag (23. Juli) bewies.

Gedächtnis-Challenge im „ZDF-Fernsehgarten“: Andrea Kiewel begrüßt ein echtes Superhirn

Am Mainzer Lerchenberg drehte sich diesmal alles um Australien und Neuseeland, wo derzeit die Fußball-WM der Frauen stattfindet. Andrea Kiewel wandte sich dabei allerdings nicht nur Kängurus und Koalas, sondern auch dem Kicken zu. Dabei wurde es schnell anspruchsvoll: Superhirn Christian Schäfer (31) stattete dem „ZDF-Fernsehgarten“ einen erneuten Besuch ab und stellte sich dort einer mentalen Herausforderung.

Zwei Mannschaften aus fußballbegeisterten Mädchen und Jungen sollten in willkürlicher Reihenfolge auf ein Tor schießen. Dabei wurde die Geschwindigkeit der Schüsse gemessen. Im Anschluss war es an Gedächtnismeister Christian Schäfer, sich nicht nur an die Trikotnummern und -farben zu erinnern, sondern den jeweiligen Spielern auch ihre Schussgeschwindigkeit zuzuordnen.

So schlägt sich die DFB-Elf seit der WM-Blamage 2022 Deutschland 2:0 Peru

Deutschland 2:3 Belgien

Deutschland 3:3 Ukraine

Polen 1:0 Deutschland

Deutschland 0:2 Kolumbien

Im „ZDF-Fernsehgarten“: Andrea Kiewel teilt gegen DFB-Nationalmannschaft aus

Andrea Kiewel beaufsichtigte das Torschießspiel und freute sich sichtlich über die treffsichere Jugend. Die Kinder beeindruckten die „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin offenbar so sehr, dass sie sich zu einem demütigenden Spruch gegen die DFB-Herren hinreißen ließ: „Vielleicht sollten wir die [Kinder; Anm.d.Red] nächstes Jahr zu Großereignissen schicken. Dann wird das auch was mit dem Fußball wieder“, watschte die 58-Jährige das Team von Bundestrainer Hansi Flick (58) live ab.

Die Leistung der Herren-Nationalmannschaft ließ zuletzt zu wünschen übrig, findet auch Andrea Kiewel. Im „ZDF-Fernsehgarten“ teilte die Moderatorin deswegen gegen Kimmich und Co. aus © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten & Sportfoto Rudel/Imago

Große Hoffnungen auf einen Turniersieg im nächsten Jahr scheint sich Kiwi dementsprechend nicht zu machen. Weitaus beeindruckter war die Moderatorin allerdings von Christian Schäfer, der seine Gedächtnis-Challenge mit Bravour meisterte: Souverän nannte er Farbe, Nummer und Schussgeschwindigkeit in der korrekten Reihenfolge und wurde dafür mit einer Trophäe ausgezeichnet. Weniger preisverdächtig ging es im ZDF dafür am Vorabend (22. Juli) zu: Bereits nach wenigen Minuten waren die Zuschauer der „Giovanni Zarrella Show“ vom Playback durch und durch genervt. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten“ (ZDF; Ausgabe vom 23. Juli 2023), zdf.de, dfb.de