„Die Eifelpraxis“ gegen „Die Chefin“: Quotenduell zwischen ARD und ZDF hat klaren Sieger

Am 30. Juni 2023 hatten TV-Zuschauer mal wieder die Qual der Wahl: „Die Eifelpraxis“ in der ARD oder „Die Chefin“ im ZDF. Die Quoten sprechen für sich.

München – Während Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz bei „Die Chefin“ mit der italienischen Mafia und dubiosen Immobiliengeschäften zu tun hat, kommen bei „Die Eifelpraxis“ einige Familiengeheimnisse auf den Tisch. Das Fernsehprogramm hätte also nicht kontrastreicher sein können, die TV-Zuschauer hatten aber einen klaren Favoriten.

Ein spielsüchtiger Familienvater, eine Kindesentführung, die italienischen Mafia und dubiose Immobiliengeschäften. Damit fesselte „Die Chefin“ am 30. Juni 2023 ihre TV-Zuschauer und ist damit klarer Quotensieger. Unglaubliche 4,72 Millionen Zuschauer verfolgten am Freitag pünktlich um 20:15 Uhr die Ermittlungen von Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz, wie DWDL berichtet.

Für das ZDF ergibt das einen Marktanteil von 22,1 Prozent beim Gesamtpublikum ab drei Jahren. Deutlich weniger Zuschauer hatte da die ARD-Arztserie „Die Eifelpraxis“. Titelheldin Vicky Röver muss sich da mit einem Marktanteil von 12,3 Prozent zufriedengeben.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord?

Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.