Ex-Geliebte Alberts II. greift Charlène von Monaco an: Als Lady in Red will sie die Fürstin demütigen

Von: Annemarie Göbbel

Es ist schon ein starkes Stück, sich als Ex-Geliebte in den Vordergrund drängen zu wollen. Doch genau das macht Nicole Coste und zieht alle Register, um im Hoheitsgebiet Charlène von Monacos zu fischen.

Monaco – Es ist kein Geheimnis, dass sich Charlène von Monacos (45) und Nicole Coste (51), als Mutter des unehelichen Sohnes Fürst Alberts II. (65) nicht besonders gut verstehen. Schon häufiger griff die Ex-Geliebte und Mama Alexandre Coste-Grimaldis (19) die Fürstin in der Presse mit giftigen Unterstellungen an und sparte auch in Zeiten von Charlènes Krankheit nicht mit mitleidsloser Häme und Spott. Jetzt brüskierte sie die Landesmutter Monacos mit ihrer demonstrativen Anwesenheit auf einem der wichtigsten Termine im Event-Jahr der Grimaldis, auf dem legendären Rotkreuzball.

Es kommt einer Brüskierung Charlènes von Monaco gleich: Unter den Gästen befindet sich Nicole Coste

Die Fotografen hatten sich wie ausgehungert auf Fürstin Charlène gestützt, von der man bis zum letzten Moment nicht sicher sein konnte, ob sie an der Seite Alberts stehen würde. Doch sie kam und überstrahlte wie ein Engel ganz in Weiß in einem aufwendigen Pailettenkleid mit transparenten Ärmeln einem Brautkleid ähnlich, die exquisiten 800 Anwesenden, die sich glücklich schätzen durften, auf der Gästeliste zu stehen. Wie ein roter Racheengel dazwischen: Nicole Coste. Da sie die Fotografen zunächst links liegen ließen, sorgte sie selbst für die unmissverständliche Überbringung der Botschaft ihrer Anwesenheit in Charlènes ureigenem Refugium.

Sie hätte sich auch auf die Bühne begeben können und ins Mikrofon schreien können: Seht her, ich bin hier, weil ich Mutter eines anerkannten Sohnes des Fürsten von Monacos bin. Ratet, von wem ich die Einladung bekommen habe? Stattdessen flutete sie ihren Instagram-Account mit Bildern des Balls. Damit auch ja keine Zweifel aufkommen konnte, fotografierte sie sich dabei einmal vor dem Logo des Rotkreuzballs und zeigte sich zudem in einem Video beim Betreten des Salle des Etoiles des Sporting Club in Monte-Carlo.

Rotkreuzball seit 1948 Das Rote Kreuz von Monaco wurde 1948 gegründet. Im selben Jahr fand der erste Ball statt, der sich zu einer der größten Wohltätigkeitsveranstaltungen der Welt entwickelte. Fürst Albert ist der Präsident des monegassischen Roten Kreuzes, seine Frau die Vizepräsidentin. Camille Gottlieb führt seit 2021 den Vorsitz für die jugendlichen Beteiligten.

Wie schmerzhaft muss es für Charlène sein, dass ihr Ehemann Albert diese Szenerie zulässt?

Nicole Coste drängt sich ständig in die Öffentlichkeit und versucht Charléne von Monaco die Show zu stehlen (Fotomontage). © Niviere David/Imago

Natürlich könnte die monegassische Landesmutter über den Dingen stehen, schließlich sind es ihre gemeinsamen Zwillinge Jacques und Gabrielle (beide 8) von Monaco, die das Erbe des Fürsten einst in den Händen halten werden und nicht der bereits volljährige Alexandre. Doch ist es zweifelsohne eine große Kränkung, ständig mit der Ex-Geliebten konfrontiert zu werden, die nicht müde wird zu betonen, wie hervorragend sie sich mit ihrem Ehemann versteht und ihn als Vater ihres Sohnes in den siebten Himmel lobt.

Während Albert keine Anstalten macht, seine eben erst genesene Ehefrau zu schonen und zu schützen, ist ganz offensichtlich, welche Träume Nicole Coste träumt. Sie sieht sich an der Stelle Charlénes als rechtmäßige Ehefrau des Landesfürsten. „Es kümmert mich nicht, was bei ihr [Charlène] los ist“, sagte sie vor gar nicht so langer Zeit schnippisch der Dailymail gegenüber. Und weiter: „Warum sollte es? Alles, was ihr passiert, ist Karma“. Überzeugt von sich, gab sie weiter an: „Die Menschen in Monaco lieben mich mehr als Charlène. Sie lieben und respektieren mich wirklich“.

Es scheint in Monaco jedenfalls niemanden zu geben, der sie von ihrem hohen Ross herunterholt. So bleibt es allein an Charléne hängen, Coste immer wieder einen Platzverweis zu erteilen.