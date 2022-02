„Das war der Alptraum“: Notarzteinsatz bei den Geissens - große Sorge um Davina

Von: Sarah Wolzen

Carmen Geiss ist in Sorge - ihre Tochter Davina muss ins Krankenhaus © RTL2

Die Geissens sind in großer Sorge um ihre Tochter Davina. Der geht es plötzlich so schlecht, dass der Notarzt sie ins Krankenhaus bringt. Nicht einmal eine Infusion scheint bei der 18-Jährigen zu helfen.

Dominikanische Republik - Eigentlich hätte alles so schön sein können. Familie Geiss urlaubt in der Dominikanischen Republik und lässt es sich so richtig gut gehen. Doch anstatt sich endlich mal richtig entspannen zu können, müssen sich die Geissens um ihre Tochter Davina (18) Sorgen machen, denn der geht es auf einmal sehr schlecht.

„Boah, das war eine Nacht, der war der Alptraum“, bricht es aus Carmen (56) im Teaser zur neuesten Folge von „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ heraus. Sie habe bei ihrer Tochter schlafen müssen, erklärt Carmen. Eine Nacht, die so schrecklich war, dass sie am nächsten Morgen gleich den Notarzt gerufen habe, wie tz.de berichtet.

Die Geissens in Sorge: Davinas Zustand verschlechtert sich dramatisch

„Es war dramatisch“, so die 56-Jährige weiter, der der Schock noch sichtlich zu schaffen macht. „Ich hatte wirklich Angst um Davina“, verrät sie im Interview. Als der Krankenwagen die 18-Jährige abholt, versucht Papa Robert (58) seine älteste Tochter zu beruhigen. Sie würden sofort einen Bluttest machen, um herauszufinden, was mit ihr los sei. Doch erst bekommt Davina noch eine Infusion, doch nicht einmal die habe ihr helfen können, so Carmen: „So schlecht ging es ihr!“

Im Krankenhaus habe man sich dann sehr gut (Carmen: „der Burner!“) um Davina gekümmert. Wegen der Pandemie darf nur sie ihre Tochter begleiten, während Robert und Shania (17) zu Hause bangen müssen. Der Verdacht des behandelnden Arztes: eine Lebensmittelvergiftung. Weitere Blutuntersuchungen sollen die genaue Ursache zu Tage bringen.

Wie es um Davina tatsächlich steht, erfahren Fans der Geissens am kommenden Montag um 20.15 Uhr auf RTL2 in der neusten Folge von „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie.“