„Absolut unattraktiv“: Nils Glagau erteilt „Höhle der Löwen“-Gründern üble Abfuhr

Ein Gründer-Duo machte sich große Hoffnungen, in der „Höhle der Löwen“ mit einem nachhaltigen Zahnpflege-Produkt zu überzeugen. In der Show folgte dann die Pleite.

Köln – Es ist kein Geheimnis, dass es bei „Die Höhle der Löwen“ ordentlich zur Sache geht. In der VOX-Show präsentieren Gründer ihre Geschäftsideen und versuchen, die Löwen zu einem Investment zu überreden. Im Laufe der vergangenen Jahre sind bei dem TV-Format jede Menge lukrative Deals zustande gekommen. Genau davon träumten auch Heber Gonzalez (44) und Norbert Richard Meinike (49).

Zahnpasta-Start-up bei „Die Höhle der Löwen“

In der 14. Staffel der Gründershow stellten die Berliner ihr Produkt vor. Mit ihrem Start-up Natch verkaufen sie nachhaltige Zahnpflege-Tabs, die laut eigener Aussage „hochwirksam“ seien. Die Löwen zeigten sich zunächst sehr interessiert – ein Deal schien fast greifbar zu sein. Doch dann kitzelten die Investoren mehr Details aus den Gründern heraus. Der stolze Preis der Zahnpasta sorgte für viel Kritik. „Ich zahl’ doch nicht 14 Euro für ein Gläschen mit 85 Anwendungen!“, polterte Nils Glagau (47).

Auch die Forderung nach 375.000 Euro für 10 Prozent Firmenanteile sorgte für keine große Begeisterung. Dann verrieten Gonzalez und Meinike auch noch, dass sie bereits mit acht Investoren zusammenarbeiten. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. „Oh Gott! Acht Investoren, das ist schon eine Hausnummer“, zeigte sich Dagmar Wöhrl (69) entsetzt.

„Höhle der Löwen“: Nils Glagau weist Gründer-Duo zurecht

Ihr Jury-Kollege Nils Glagau fand noch eindeutigere Worte. „Ich finde euren Cap Table zu voll, da bin ich ganz ehrlich und eure Bewertung zu frech!“, wies er die Gründer zurecht. Ein Deal kam für den Unternehmer deshalb nicht infrage. „Absolut unattraktiv, mit euch einen Weg zu gehen“, lautete seine eiskalte Abfuhr.

Nils Glagau hatte kein Interesse – und ließ das die beiden Gründer auch deutlich wissen © rtl/ bernd-michael maurer

Letztendlich mussten Gonzalez und Meinike die Show ohne Deal verlassen, denn auch die anderen Löwen zeigten kein Interesse. Davon will sich das Gründer-Duo aber nicht unterkriegen lassen. „Der Ansporn ist jetzt, den Löwen zu beweisen, dass sie echt was verpasst haben", erklärte Norbert Meinike trotzig.