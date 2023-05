„Diese Strafe ist der Hit“: Joko und Klaas müssen Krönung von König Charles kommentieren

Wird das ihre bisher größte Challenge? Joko und Klaas sind nach verlorener Sendung als royale Kommentatoren bei der Krönung von König Charles im Einsatz.

Berlin – Am 6. Mai findet in der Westminster Abbey in London die Krönung von König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) statt, ein mediales Großereignis der Superlative. Auch Sat.1 überträgt die Zeremonie live ab 9:30 Uhr, und zwar mit prominenter Unterstützung. Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39), nicht gerade bekannt für ihre royale Expertise, wurden von ProSieben zu einem Einsatz am Krönungstag verdonnert.

Krönung von König Charles: Joko und Klaas kommentieren die Ankunft der Royal Familie und der internationalen Gäste

Zum Auftakt der neuen Folgen von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ ging es wie gewohnt um 15 Minuten freie Sendezeit für Joko und Klaas bei ihrem Haussender. Doch die beiden verloren ihre finale Challenge und müssen sich nun in den Dienst der Krone stellen. Rund sechs Stunden begleitet Sat.1 die Krönung von König Charles, moderiert wird die Sondersendung, die im TV-Programm unter dem Titel „SAT.1. Das ist die Krönung!“ angekündigt wird, von Marlene Lufen (52). Ihr zur Seite stehen im Londoner Studio Ross Antony (48), Charlotte Gräfin von Oeynhausen, Heinrich Prinz von Hannover und Major William Hunt (76) – und nach ihrer Niederlage jetzt auch Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, zugeschaltet aus Berlin.

In einer offiziellen Pressemitteilung verkündete Sat.1 inzwischen auch, wann genau Joko und Klaas am 6. Mai im Einsatz sein werden. „In der Stunde vor der eigentlichen Krönung kommentieren Joko & Klaas ab 11:00 Uhr unter anderem die Ankunft der Königsfamilie und der internationalen Gäste.“ Die Gelegenheit für die beiden Moderatoren, ihr Wissen über Dresscodes, Tiaras und Fascinatoren mit der Welt zu teilen.

Das wird ein Festtag in SAT.1! Das ganze Team freut sich auf die Krönung von Charles III. Dazu können sich die Zuschauer:innen auf ein besonderes Bonbon freuen: Erstmals sind Joko & Klaas eine Stunde in SAT.1 zu sehen. Sie werden den Anlass in einer königlichen Tea Time aus einem Berliner Studio angemessen begleiten.

„Wird safe witzig“: Fans feiern Einsatz von Joko und Klaas bei der Krönung

Ein gelungener Schachzug des Senders, um vielleicht auch Zuschauer vor den Fernseher zu locken, die mit dem britischen Königshaus ansonsten wenig am Hut haben. „Jetzt werde ich definitiv eine Stunde der Krönungszeremonie verfolgen, was ich sonst sicher nicht getan hätte“, schreibt eine Userin bei Instagram. „Ich freu mich auf den 6. Mai. Das wird ein Highlight für mich, euch beide bei der Krönung zu hören, das schaue ich mir definitiv an“, lautet ein weiterer Kommentar. Die Vorfreude unter den Fans von Joko und Klaas ist groß. „Diese Strafe ist der Hit“, freut sich ein Fan bei Instagram. „Als ich die Strafe gehört habe, habe ich mir fast ein bisschen gewünscht, dass die beiden scheitern“, gesteht ein Nutzer. „Die Strafe wird safe witzig.“

Sat.1 richtet das Programm am 6. Mai ganz auf die Krönung von König Charles aus. Um 7:40 Uhr läuft die Doku „Queen Elisabeth II. – die ewige Königin“, im Anschluss folgt ab 9:30 Uhr die Live-Berichterstattung, bei der Karen Heinrichs und Benjamin Bieneck direkt von der Westminster Abbey berichten, Reporter Benedikt Amara ist am Buckingham-Palast im Einsatz. Ab 16:00 Uhr wird die Doku „Die Ära Diana – Gesichter einer Prinzessin“ ausgestrahlt, den Abschluss macht um 18:00 Uhr die neue Dokumentation „Die Ära Charles – Gesichter eines Königs“. Auf jeden Fall darf man gespannt sein, was Joko und Klaas zum „verlorenen Sohn“ Prinz Harry (38) zu sagen haben werden, der bei der Krönung offenbar nicht bei der Royal Family sitzen darf. Verwendete Quellen: sat.1, Instagram