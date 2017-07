Bundesliga-Profi angelt sich dieses heiße Instagram-Model

Läuft bei ihm: Bremens Defensiv-Talent Robert Bauer punktet nicht nur auf dem Platz. Jetzt hat er auch noch Chancen, beim Rennen um die heißeste Spielerfrau ganz vorne mitzuspielen.

Bremen - Robert Bauer (22) darf auf Größeres hoffen: Nach seinem Engagement für die Olympia-Elf in Rio könnte der vielversprechende Defensiv-Kicker bald auch eine WM-Teilnahme ins Auge fassen. Zur Zeit gibt der Werder-Star auch abseits des Spielfeldes Vollgas: Erst kürzlich waren Bilder des Bremen-Youngsters aus seinem Griechenland-Urlaub aufgetaucht. Und wer räkelte sich da neben ihm in der mediterranen Sonne? Es ist Pamela Reif (21), ihres Zeichens Instagram-Star und Fitness-Vorbild für ihre mittlerweile drei Millionen Follower.

Inzwischen hat Werders Abwehr-Hoffnung Bauer die romantischen Gerüchte gegenüber der Bild bestätigt: „Ja, wir sind ein Paar.“ Mehr möchte der Olympia-Fußballer allerdings nicht dazu sagen. „Wir haben uns dazu entschieden, das ein bisschen rauszulassen aus der Öffentlichkeit jetzt am Anfang.“

Solch vernünftige Töne hätte man von dem emotionalen Fußballer gar nicht erwartet. Noch vor einem Jahr sorgte Bauer in Brasilien mit einer ungeschickten Geste in Richtung der brasilianischen Fans für Unmut. Offensichtlich hat der junge Mann jedoch in Sachen Medien-Kompetenz dazugelernt. Erst vor wenigen Wochen erntete der 22-Jährige Kritik für seinen Umgang mit einem Team-Kollegen Niklas Schmidt wegen dessen Körpergewicht. Hierzu nahm Bauer ebenfalls via Social Media Stellung.

