„Dieses Jahr war brutal“: Stefan Mross spricht über gezielte Hetzkampagne gegen ihn

Von: Volker Reinert

Teilen

Stefan Mross spricht in einem Podcast Klartext über die negativen Schlagzeilen der vergangenen Monate. Laut des „Immer wieder sonntags“-Moderators sei eine gezielte Hetzkampagne gegen ihn losgegangen.

Köln – Der „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (47) spricht in dem SWR4-Podcast „Assenheimers Promitalk“ mit Moderator Jörg Assenheimer (53) offen wie nie über die zahlreichen, negativen Schlagzeilen über sich in den letzten Monaten. Sei es die Trennung von seiner Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30), vermeintliche Alkoholprobleme oder ein Strafbefehl wegen Körperverletzung und Nötigung. Der Schlagerstar sehe sich „als Opfer einer Kampagne“ und räumt mit Vorwürfen auf.

„Stefan Mross sieht sich als Opfer einer Kampagne“: Schlagerstar spricht im Podcast Klartext

Der Entertainer, der „Immer wieder sonntags“ seit dem Jahr 2005 präsentiert, erzählt im Podcast-Interview über die schwere Zeit des letzten Jahres: „Das war eine ganz gezielte Hetzkampagne. Man wollte mich zerstören, dieses Jahr, vielleicht auch vom Kopf her, aber ich hab‘ mich da nie beeinflussen lassen“. So erzählt Mross, dass er vor der ersten „Immer wieder sonntags“-Ausgabe 2023 jeden Tag auf den Titelblättern stand, allerdings ausschließlich mit negativer Berichterstattung.

„Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross: Die schönsten Momente vom 23. Juli in Bildern Fotostrecke ansehen

„Für mich war dieses Jahr schon brutal. Denn diese Hetzkampagne war vor der ersten Sendung. Da hatte ich schon einen gewaltigen Druck“, so der gebürtige Bayer. Mross lässt sich indes aber nicht unterkriegen: „Da hab‘ ich zu viel Stärke und tolle Freunde um mich herum“.

Die „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 10. Folge: 6. August

11. Folge: 13. August

12. Folge: 27. August

Best-of-Episode: 3. September

Stefan Mross findet sich in Berichterstattung falsch dargestellt

Der 47-jährige Mross empfindet die Darstellung über ihn in den Medien oftmals als zu übertrieben. So werden wirklich passierte Ereignisse aufgebauscht. Dennoch gesteht er ein: „Zu jedem Ding sind irgendwo Dinge dran“. Der Entertainer könne nach all den Jahren im Showgeschäft zwar gut mit vielem umgehen, doch sobald falsche Informationen über ihn die Runde machen, „müsse man dagegen vorgehen“, so Mross weiter.

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross spricht im Podcast „Assenheimers Promitalk“ offen wie nie über die negative Berichterstattung über ihn in den vergangenen Monaten. © IMAGO / APress & IMAGO / Bildagentur Monn

Der Schlagerstar richtet sich im Podcast auch an seine Fans, die sich in der jüngsten Zeit Sorgen um ihn gemacht haben: „Mir geht es super gut!“. In der „Immer wieder sonntags“-Ausgabe vom 23. Juli konnte sich Stefan Mross einen Seitenhieb gegen seine Ex Anna-Carina Woitschack indes nicht verkneifen. Verwendete Quellen: Podcast „Assenheimers Promitalk“ vom 20. Juli 2023 mit Stefan Mross in der ardaudiothek.de

.