Dieter Bohlen hat "MEGA"-Überraschung! Das hat wirklich niemand kommen sehen

Jetzt ist es offiziell: Pop-Titan Dieter Bohlen geht im Herbst 2019 auf Deutschlandtour! Alles zu den Terminen, Konzerten und Tickets erfahren Sie hier.

Dieter Bohlen wollte sein Live-Comeback mit einem Konzert in Berlin feiern

Die Tickets waren jedoch schnell vergriffen

Um die Fans glücklich zu machen, gibt es jetzt sechs weitere Zusatztermine vom Pop-Titan

Der Verkauf für die Konzerte von Dieter Bohlen startet am Mittwoch

Diese Nachricht dürfte viele deutsche Musik-Fans überglücklich machen! Denn: Dieter Bohlen wird ab Mitte September wieder auf Deutschland-Tour gehen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Dieter Bohlen feiert Live-Comeback - Viele Fans enttäuscht

Schon 16 Jahre sind es her, als der 65-jährige Musiker zum letzten Mal auf einer deutschen Bühne stand. Daher war die Freude vieler Fans riesig, als sie erfuhren, dass Bohlen sein Comeback mit einem Live-Konzert Ende August in Berlin plante. Doch diese Nachricht sorgte bei vielen auch für Enttäuschung, denn alle Tickets waren schnell nicht mehr zu habe n! „Ich war der glücklichste Mensch auf der Welt, als ich erfuhr, dass wir in so kurzer Zeit komplett ausverkauft waren. Das hat mich umgehauen", erzählt der ehemalige Modern-Talking-Sänger im Gespräch mit bild.de.

Weitere News aus Hamburg: Skandal-Rapper verschläft in Hotel - Polizei greift zu drastischer Maßnahme.

Riesige Überraschung: Dieter Bohlen geht auf Deutschland-Tour

Jedoch war es ihm klar, dass der Großteil seiner Fans enttäuscht war. "Ich hatte den Fans versprochen, dass jeder eine Karte bekommt. Ich wollte nicht, dass die Schwarzmarkt-Händler Kasse machen. Einige Fans schrieben mir, dass sie 200 Euro auf den Tisch legen sollen, um zum Konzert zu kommen. Das wollte ich nicht", erklärt Bohlen weiter. So traf der Musikproduzent aus Berne die Entscheidung, die jetzt für große Schlagzeilen deutschlandweit sorgt: Dieter Bohlen wird im Herbst auf große Deutschland-Tour gehen!

Das könnte Sie auch interessieren: Pamela Reif: Harter Schlag für Instagram-Star - Influencer vor Gericht

Dieter Bohlen geht auf Deutschland-Tour: "Wurde auch Zeit..."

Die glückliche Botschaft postete Dieter Bohlen auf Instagram. In den Kommentaren lässt sich die Freude der Fans spüren. So schreibt eine Userin zum Beispiel: "Supertoll! Wir sehen uns in Hamburg!" Ein anderer noch: "Wurde auch Zeit dass du endlich wieder Konzerte in Deutschland spielst."

Hoffentlich wird es diesmal genug Karten für die Fans geben. Der Verkauf startet offiziell am Mittwoch, den 27. März. Diese Daten sind geplant:

28.09.2019 – Leipzig, Arena

04.10.2019 – Hamburg, Barclaycard-Arena

05.10.2019 – Mannheim, SAP-Arena

02.11.2019 – Berlin, Mercedes-Benz-Arena

16.11.2019 – Dortmund, Westfalenhalle

07.12.2019 – München, Olympiahalle

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

fm