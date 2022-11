Hotelgäste beobachten Schlagerpaar: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack total distanziert

Von: Jonas Erbas

Zwischen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack soll es kriseln. Ihren 30. Geburtstag verbrachte die Schlagersängerin zwar mit ihrem Ehemann, bei dem Kurzurlaub wirkte man aber zunehmen distanziert.

Ellmau – Seit 2016 sind Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) liiert und gelten spätestens seit dem Heiratsantrag beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ Ende 2019 als absolutes Traumpaar der deutschen Schlagerwelt. Doch obwohl man sich bei Florian Silbereisens (41) „Schlagerlovestory.2020“ das Ja-Wort gab, soll das Miteinander inzwischen durch den ein oder anderen Rückschlag vorbelastet sein. Zuletzt machten Fremdflirt-Gerüchte die Runde – und das eigentlich unzertrennliche Paar selbst scheint einiges neu sortieren zu müssen.

Offen berichtete Stefan Mross im September von „drei schwierigen Monaten“ und Eheproblemen, die auch durch Anna-Carina Woitschacks Engagement in der RTLZWEI-Sendung „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“ zusammenhängen sollen. Dort habe es zwischen der Schlagersängerin und ihrem Showkollegen Adriano Salvaggio (27) mächtig gefunkt. Seitdem brechen die Gerüchte um eine Krise im Hause Mross-Woitschack praktisch nicht mehr ab.

Inzwischen scheint das Paar keinen Hehl mehr daraus zu machen, dass es zwischen ihnen aktuell nicht gerade rund läuft: Zu Anna-Carina Woitschacks 30. Geburtstag hielt sich der Schlagerstar mit öffentlichen Glückwünschen zurück, urlaubte dafür mit seiner Ehefrau im tirolischen Ellmau. Die feierte am Freitag (28. Oktober) dort ihren Ehrentag. Doch wie bild.de berichtet, sollen Hotelgäste vor Ort beobachtet haben, dass das vermeintliche Traumpaar ungewohnt distanziert zueinander gewirkt habe.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack – mit einem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an:

Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte dort auch Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar schlechthin. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt: Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory.2020“.