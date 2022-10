Doku „auf unbestimmte Zeit“ verschoben: Sieg für Harry und Meghan gegen Netflix

Von: Annemarie Göbbel

Aufatmen für Meghan und Harry. Ihre umstrittene Netflix-Doku wurde auf nächstes Jahr verschoben. Die Macher bekommen offenbar nun doch kalte Füße – die Begründung hört sich nach Ausrede an.

Montecito – Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) können sich freuen. Denn im Tauziehen um die Rechte an der Netflixdoku und deren Ausstrahlungstermin mit den Bossen des Streaming-Giganten ist ihnen nun der Aufschub sicher. Das umstrittene Projekt liegt vorerst auf Eis. Zunächst hatten sich die Chefs über die Änderungswünsche hinwegsetzen wollen, was ziemlich einstimmig unter Royal-Experten zum endgültigen Bruch mit König Charles III. (73) und Harrys royaler Familie geführt hätte.

Heftige Reaktionen auf „The Crown“ bringen das Doku-Drama zum stoppen

Die massive Kritik im Vorfeld der fünften Staffel, gab den Machern laut Dailymail nun doch zu denken. Die Fans reagierten zum Teil wütend auf die „verletzende“ Verleumdung gegen König Charles in „The Crown“, da die Produzenten ihm die Absicht die Queen stürzen zu wollen angedichtet hatten. Selbst der ehemalige Tory-Premierminister John Major (79) brandmarkte die Serie öffentlich als „blanken Unsinn“. Nun geben die Bosse klein bei, da sie offenbar nicht mit weiterer schlechter Stimmung gegen den König aufwarten wollen.

Harry und Meghan haben im Rahmen eines 100-Millionen-Euro-Deals mit dem US-Unternehmen an einer Serie mit Netflix gearbeitet. Es handelt sich um eine Co-Produktion zwischen Netflix und Archewell Productions. Der Streaming-Riese ist angeblich „erschrocken“ über die Empörung, die einige Handlungsstränge in „The Crown“ ausgelöst haben – noch bevor die Serie nächsten Monat ausgestrahlt wird.

Kritikpunkte an der Netflix-Erfolgsserie „The Crown“ Prinz Philip (99, † 2021) wurde in der Serie eine Affäre mit seiner langjährigen Freundin Penelope Knatchbull angedichtet, die nebenbei bemerkt auch eine gute Freundin der verstorbenen Queen Elizabeth II. war. Eine Szene mit Ex-Premier bei einem Treffen mit dem damals 45-jährigen Charles soll zeigen, wie er Major darum bittet, seine Mutter zur Abdankung zu zwingen. Den neuen König ausgerechnet kurz nach dem Tod der Queen als untreuen und machthungrigen Intriganten darzustellen, empfinden viele als Zumutung. Prinzessin Dianas (36, † 1997) schrecklicher Unfalltod im Tunnel wird in der Serie nachgestellt. „Wir zeigen keinen Aufprall“, war laut thesun.co.uk die ungerührte Aussage der Produzenten. Fans finden das ungeheuer unsensibel.

Strategiewechsel bei Netflix: Vorsicht folgt auf Unnachgiebigkeit

Meghan Markle und Prinz Harry können durchatmen. Die umstrittene 5. Staffel zu „The Crown“ mit Hauptdarstellerin Imelda Staunton als Queen Elizabeth II. sorgt indirekt dafür, dass die Netflix-Doku der Sussexes um ein Jahr mindestens verschoben wurde (Fotomontage). © picture alliance/dpa/Netflix | Alex Bailey & Chris Jackson/dpa

Das ist eine Kehrtwende um 180 Grad. Denn Meghan und Harry hatten sich nach der Trauerzeit um Harrys Großmutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022) gewünscht, die Ausstrahlung zu verschieben und das Material „entschärfen“ zu wollen. Aus Respekt vor den Mitgliedern der königlichen Familie. Doch die Netflix-Bosse wollten davon nichts hören und kanzelten das Herzogspaar mit einem glatten „Nein“ ab, sie wollen etwas Spektakuläres für ihr Geld.

Offenbar ist das aber nicht ihr einziges Problem. Harrys angekündigte Memoiren stehen auch noch aus. Wie Insider der Produktion gegenüber Page Six errieten, waren die Netflix-Produzenten maximal verwirrt über widersprüchliche Aussagen der ehemaligen Royals. „Vieles in der Show widerspricht dem, was Harry geschrieben hat!“, hieß es auf der Plattform. Es kann also auch sein, dass die Zurückhaltung daher kommt, dass sich weder Prinz noch Streamer sich lächerlich machen wollen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, pagesix.com, thesun.co.uk