Doppeldeutige Botschaft: Stefan Mross grüßt bei „Immer wieder sonntags“ seine „große Liebe“

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Immer wieder sonntags“ hat Stefan Mross eine ganz besondere Botschaft: Denn der Moderator wendet sich im Live-TV an seine „große Liebe“.

Rust – Am 18. Juni hat Stefan Mross (47) bei „Immer wieder sonntags“ wieder allerlei hochkarätige Namen aus der Schlagerwelt zu sich in den Wasserpark Rulantica eingeladen. Neben Auftritten von Joey Heindle (30), Annemarie Eilfeld (33) und Peggy March (75) dürfte Zuschauern dabei auch eine Botschaft des Moderators in Erinnerung bleiben: Denn er richtet sich vor laufender Kamera an seine „große Liebe“.

„Große Liebe“: Stefan Mross teilt romantische Botschaft bei „Immer wieder sonntags“

In der letzten Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ machte der Regen der sonst so heiteren Stimmung einen Strich durch die Rechnung, diesen Sonntag ist aber endlich wieder strahlender Sonnenschein und Glücksgefühle angesagt. Passend dazu geben sich auf der Freilichtbühne auch die Schlagernewcomer Aloha mit ihrem Liebeslied „Hawaii“ die Ehre – und inspirieren Stefan Mross zu seiner ganz eigenen Liebeserklärung.

Im Interview mit Stefan Mross erklärt das sommerlich gekleidete Duo, dass der Bandname Aloha für sie viel mit Liebe zu tun habe und Stefan Mross nutzt die Gelegenheit für eine besondere Botschaft: „Liebe Grüße nach Niederbayern zu meiner großen Liebe.“ Wen oder was er damit genau meint, verrät er nicht – gut möglich, dass mit seiner „große Liebe“ Niederbayern gemeint ist, aber vielleicht gilt das süße Kompliment ja auch seiner neuen Freundin Eva Luginger (35)?

Die „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 „Immer wieder sonntags“ läuft an folgenden Terminen ab 10:00 Uhr im Ersten: 6. Folge: 25. Juni

7. Folge: 2. Juli

8. Folge: 16. Juli

9. Folge: 23. Juli

10. Folge: 6. August

11. Folge: 13. August

12. Folge: 27. August

Best-of-Episode: 3. September

Bei letzter „Immer wieder sonntags“-Folge: Stefan Mross‘ Freundin Eva sitzt im Publikum

Ob Stefan Mross‘ eher doppeldeutige Liebesbotschaft nun auf Niederbayern oder Eva Luginger, oder vielleicht sogar auf beide, bezogen war, bleibt ein Rätsel. Zwar hat der Startrompeter seine Beziehung mit der ehemals besten Freundin seiner Ex Anna-Carina Woitschack (30) schon längst öffentlich gemacht, gemeinsame Auftritte des Paares hat es bislang aber noch keine gegeben. Vor zwei Wochen stattete Eva der Show ihres Freundes aber trotzdem einen Besuch ab – Stefan Mross ließ seine neue Freundin Eva Luginger bei „Immer wieder sonntags“ jedoch nur im Publikum sitzen.

Bei „Immer wieder sonntags" grüßt Stefan Mross seine „große Liebe": Wen er damit wohl meint?

Trotz aller Liebesbotschaften, Schlagerauftritte zum Mitsingen und schönen Gesprächen mit den Gästen, lief in der beliebten ARD-Sendung diese Woche nicht alles glatt. Denn Stefan Mross fiel bei „Immer wieder sonntags“ ins Wasser. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags/Folge vom 18. Juni 2023