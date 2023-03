„Dorfrocker“ aus Bayern legen mit Klimakleber-Song nach – Fans feiern Parodie

Die Musikgruppe „Dorfrocker“ hat eine neue Parodie über Klimakleber ins Netz gestellt. Bei den Fans kommt der Clip gut an. Eine vergangene Parodie mussten die Musiker löschen.

München — Klimaaktivisten, die sich auf die Straßen kleben, sind ein großes Ärgernis für zahlreiche Autofahrer. Durch diese Aktionen kommt es auf den Straßen regelmäßig zu Beeinträchtigungen. Die Musikgruppe „Dorfrocker“ hat sich schon mehrmals über die Klebe-Aktionen und die Aktivisten lustig gemacht. Auch Reinhard Meys Lied „Über den Wolken“ wurde schon zu „Klimakleber über den Wolken“ umgedichtet. In einem neuen Video singen sie über die angebliche Doppelmoral der Aktivisten.

„Dorfrocker“ aus Bayern teilen neuen Klimakleber-Song - „Im Wagen vor mir“ Parodie

Auf das Lied „Im Wagen vor mir“ von Henri Valentino singen die Dorfrocker: „Im Wagen vor mir fährt ein junger Kleber. Er fährt allein und er scheint blöd zu sein.“ Den 30-sekündigen Clip postete die Gruppe am 7. März auf TikTok. In dem weiteren Text singt ein Band-Mitglied, dass der Aktivist zur Demo fährt. Die Musikgruppe will damit auf die angebliche Doppelmoral der Klima-Aktivisten aufmerksam machen.

Beim Stichwort Doppelmoral prophezeit Bandmitglied Philipp Thomann den Klimaaktivisten, dass sie „in fünf Jahren“ unter diesem Wort im Duden zu finden sein werden. „Wenn jemand zum Beispiel mit dem Auto zur Anti-Auto-Demo selber fährt, dann liegt es doch nahe, dass wir uns ein Lied hernehmen, dass wir schon [als Kind] gesungen haben“, erklärte Sänger Tobias Thomann bild.de. Doch ganz so richtig scheinen die Dorfrocker das Anliegen der Klimaaktivisten nicht verstanden zu haben.

Lied parodiert angebliche Doppelmoral der Klimaaktivisten - Doch es geht um den Autobahnausbau

Bei den „Anti-Auto-Demos“, wie die Band die Protestaktionen nennen, handelt es sich um einen Protest gegen den Ausbau der Autobahnen und nicht per se um Autos. Hierzu planen die Aktivisten aufwendige Aktionen, bei denen sie sich teilweise von der Autobahnbrücke abseilen. Um etwa das ganze Equipment an den Aktionsort zu bringen, sind ein paar Aktivisten mit dem Auto angereist. So etwa am 4. März in Frankfurt, wie merkur.de berichtete.

Dennoch kommt das Video bei den Fans gut an. „Einfach nur geil“ oder „das ist ja voll cool“, schrieben einige User in den Kommentaren unter dem Video. Die Parodie von „Über den Wolken“ löschten die Dorfrocker, da der Liedermacher Mey mit einer Unterlassungserklärung drohte. Ob das aktuelle Video auf dem sozialen Netzwerk bleiben darf, wird sich zeigen. (vk)