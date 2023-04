Dr. Nice statt Bergdoktor: ZDF hat „nach einem neuen Hans Sigl“ gesucht - und gefunden

Von: Lukas Einkammerer

Bis es mit „Der Bergdoktor“ weitergeht, dauert es noch bis 2024. Derweil scheint das ZDF einen Ersatz für Martin Gruber gefunden zu haben.

Ellmau/Flensburg – Fans von „Der Bergdoktor“ müssen sich in den kommenden Monaten in Geduld üben. Nach dem Finale der 16. Staffel am 23. Februar dürften die nächsten Abenteuer aus Ellmau erst kommendes Jahr über die Bildschirme flimmern. Die gute Nachricht: Mit „Dr. Nice“ hat das Zweite Programm aber einen neuen Serienarzt am Start, der Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl, 53) gar nicht unähnlich ist.

„Neuer Hans Sigl“: ZDF zeigt nach „Bergdoktor“-Ende zweiteilige Arztserie „Dr. Nice“

Am 16. April lief der erste der beiden „Dr. Nice“-Filme „Hand aufs Herz“ im ZDF, am 23. April folgt mit „Alte Wunden“ die Fortsetzung. Patrick Kalupa (43), den viele Zuschauer aus „Die Rosenheim Cops“ kennen dürften, verkörpert in dem Zweiteiler die Rolle des Dr. Moritz Neiss, der sich nach einer Verletzung an der Hand nach Flensburg begibt – wo ihn eine große Überraschung erwartet: seine Tochter Lea, von der er bis dahin gar nichts gewusst hat.

Ein lässiger Mediziner, der gerne mal ohne Arztkittel auftritt und dazu noch eine Vaterschafts-Enthüllung – Fans dürfte das an die Geschichte von Bergdoktor Martin Gruber und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, 26) erinnern. Tatsächlich waren diese Parallelen auch beabsichtigt, denn im Interview mit „teleschau“ verrät „Dr. Nice“-Produzent Stefan Raiser, nach was für die Rolle des Dr. Neiss gesucht wurde: „Nach einem neuen Hans Sigl.“

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

„Grandios“: „Dr. Nice“-Produzent Stefan Raiser schwärmt über Bergdoktor Hans Sigl

Als Martin Gruber begeistert Hans Sigl Millionen von treuen Fans, die sich mit den Seriendarstellern jährlich in Ellmau zu den „Bergdoktor“-Fantagen zusammenfinden – für Stefan Raiser das Paradebeispiel eines TV-Stars. „Die Art, wie der sein Format ausfüllt und trägt, ist grandios. Er spielt ihn nicht nur, er ist der Bergdoktor“, schwärmt der Filmemacher, „Ein Star und Volksschauspieler im besten Sinne – das muss man nicht nur können, so was musst du wollen. Das gibt es nicht oft.“

In zwei Folgen stellt das ZDF im April „Dr. Nice“ vor – danach sollen noch weitere Episoden produziert werden. Hauptfigur Dr. Moritz Neiss (Patrick Kalupa, l.) ist Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl, r.) nicht unähnlich. © ZDF/Rudolf Wernicke; ZDF/Erika Hauri (Fotomontage)

Wie Stefan Raiser verrät, wird es nach der Ausstrahlung von „Alte Wunden“ mindestens noch zwei weitere „Dr. Nice“-Filme geben – ob Moritz Neiss auch wirklich zum neuen „Bergdoktor“ avanciert, bleibt noch abzuwarten. Die Fans hat er aber schon auf seiner Seite. „Bin nicht schlecht unterhalten. Recht witzige Dialoge. Hauptdarsteller mag ich irgendwie“, lobt ein Twitter-User. Indessen hat „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher das Drehbuch der neuen Staffel gezeigt. Verwendete Quellen: ZDF, showcase.teleschau.de, fuersie.de