Dreharbeiten laufen: Ronja Forcher in neuer „Bergdoktor“-Staffel plötzlich im Boxring?

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Auf ihrem Instagramprofil teilt Ronja Forcher regelmäßig Einblicke in ihren Alltag beim „Bergdoktor“-Dreh und zeigt sich nun im Boxring. Etwa für die neue Staffel der ZDF-Serie?

Ellmau – Neue Folgen von „Der Bergdoktor“ soll es zwar erst Anfang 2024 geben, die Dreharbeiten für die 17. Staffel der beliebten ZDF-Heimatserie laufen aber schon auf Hochtouren. Hans Sigl (53), Ronja Forcher (26) und Co. verbringen aktuell wieder viel Zeit in der Region Wilder Kaiser und werkeln an neuen Geschichten aus dem Leben der Familie Gruber. In den sozialen Medien teilen die beiden regelmäßig Eindrücke vom Set-Alltag – vor allem ein Foto von Ronja Forcher lässt nun aber aufhorchen …

Neuer Look für Lilli Gruber? „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher posiert im Boxring

Nach dem Ende der äußerst dramatischen 16. „Bergdoktor“-Staffel, stehen viele offene Fragen im Raum. Wird Lisbeth (Monika Baumgartner, 71) aus ihrem Koma erwachen? Können Martin (Hans Sigl, 53) und Hans Gruber (Heiko Ruprecht, 51) das Kriegsbeil begraben? Wie geht es im Leben von Lilli Gruber weiter? Bis Fans das erfahren, müssen sie sich noch eine ganze Weile gedulden – zum Glück lassen die Stars der Erfolgsserie hier und da aber ein paar Details durchsickern.

Familiendrama, Tränen und Abschiede: Die 16. „Bergdoktor“-Staffel in Bildern Fotostrecke ansehen

In ihrer aktuellen Instagramstory präsentiert Ronja Forcher eine Reihe an Schnappschüssen aus ihrem Arbeitsalltag am Wilden Kaiser – und zeigt sich dabei von einer ganz anderen Seite. Auf einem Foto lässt sich die gebürtige Österreicherin im Sportoutfit und mit Boxhandschuhen in einem Boxring ablichten. Ob Lilli Gruber nach ihrem Praktikum im Krankenhaus für die 17. „Bergdoktor“-Staffel wohl eine neue Richtung einschlägt?

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

Hotel-Promo statt „Bergdoktor“-Dreh: Ronja Forcher auf Fotoshooting am Wilden kaiser

In ihrer Instagramstory verrät Ronja Forcher außerdem, sie hätte „6 Motive, 6 Kostüme“ hinter sich – was ganz nach einem weiteren Drehtag in der Welt des „Bergdoktors“ klingt. Wer genauer hinschaut, merkt aber gleich – als Lilli Gruber ist die Sängerin gerade nicht unterwegs. Denn bei dem Boxring-Shooting scheint es sich lediglich um eine Kampagne für das Bio-Hotel Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser zu handeln und nicht etwa eine berufliche und persönliche Neuerfindung für das jüngste Mitglied des Gruber-Clans.

Einblicke in den Schauspielalltag: Ronja Forcher teilt bei Instagram Schnappschüsse von einem Shooting und posiert mit Boxhandschuhen. © Screenshot/Instagram/ronjaforcher (Fotomontage)

Auch wenn sie in der 17. „Bergdoktor“-Staffel wohl eher nicht unter die Sportler gehen wird, ist im Leben von Lilli Gruber einiges los. Ihre Beziehung mit Robert (Timon Ballenberger, 31) hat sie in der vergangenen Saison auf Eis gelegt und verfolgt nach wie vor ihren großen Traum, Ärztin zu werden – ob ihr dies gelingt, wird sich nächstes Jahr zeigen. Derweil äußerte sich „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher zu den Rammstein-Vorwürfen. Verwendete Quellen: Instagram/ronjaforcher