„Hat die Geduld verloren“: DSDS-Chef Dieter Bohlen schmeißt „Unter uns“-Star aus dem Studio

Von: Jonas Erbas

Seit 2003 spielt Kai Noll bei „Unter uns“ mit. In den Achtzigern hätte der Serienstar dank Dieter Bohlen jedoch fast Musikgeschichte geschrieben. Doch dem Poptitan und heutigen DSDS-Chef fehlte es an Geduld.

Hamburg – Dieter Bohlen (68) hat schon manch einem jungen, aufstrebenden Musiker zur großen Karriere verholfen, darunter DSDS-Liebling Pietro Lombardi (30) oder Schlagerstar Ramon Roselly (29). Bereits vor Jahrzehnten plante der Poptitan, den damals noch recht unbekannten Kai Noll (58) – inzwischen bekannt als Rufus Sturm von „Unter uns“ – groß herauszubringen. Doch das Vorhaben scheiterte.

„Unter uns“-Star kurz vor großem Wurf – doch DSDS-Ikone Dieter Bohlen verlor die Geduld

Kai Noll hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht: Seit 2003 steht der Schauspieler, mit kurzer Unterbrechung, für „Unter uns“ vor der Kamera. Doch der Serienstar ist vielseitig begabt, verfolgt neben der Fernseh- auch eine Musikkarriere. Bereits in Jugendjahren verdiente sich der heute 58-Jährige als Straßenmusiker etwas dazu – und erweckte schließlich die Aufmerksamkeit von niemand Geringerem als Poptitan Dieter Bohlen, der jüngst ankündigte, sich nach DSDS zurückziehen zu wollen.

Seit 2003 spielt Kai Noll bei „Unter uns" mit, doch der Schauspieler hätte in den 1980ern fast einen musikalischen Volltreffer gelandet: Dieter Bohlen wollte, dass der Serienstar seinen Modern-Talking-Hit „You're My Heart, You're My Soul" auf Deutsch einsingt, verlor dann aber die Geduld

Der Kult-Juror habe ihm eine Zusammenarbeit angeboten, enthüllte Kai Noll jüngst bei bild.de: „Nachdem damals Modern Talking durch die Decke gegangen waren, wollte Dieter Bohlen, dass ich die deutsche Version des Mega-Hits ,You‘re My Heart, You‘re My Soul‘ einsinge. Dafür hat er mich damals kurzerhand in sein Studio eingeladen.“ Doch es kam anders als geplant: „Dort habe ich fast um mein Leben gesungen, aber an Dieters Blick habe ich gemerkt, dass er nicht zufrieden war, obwohl ich wirklich alles gab. Nach einigen Versuchen hat er dann die Geduld verloren und mich aus dem Studio geworfen.“

Dieter Bohlen als Produzent – er arbeitete mit den großen Superstars zusammen: Dieter Bohlen schrieb nicht nur als Interpret mit Modern Talking Musikgeschichte, sondern arbeitete auch als Produzent mit großen Namen der Branche zusammen: Der legendäre Poptitan schrieb und produzierte etwa Hits für Nino de Angelo (58), Roy Black (†48), Marianne Rosenberg (67) oder Andrea Berg (56). Auch DSDS-Kandidaten, in denen der 68-Jährige ein gewisses Potenzial erkannte, kamen in den Genuss seiner musikalischen Expertise, darunter Beatrice Egli (34), Mehrzad Marashi (42), Luca Hänni (28) oder Alexander Klaws (39).

Statt „Unter uns“-Liebling Kai Noll: Dieter Bohlen ließ Modern-Talking-Hit von Mary Roos einsingen

Die deutsche „You‘re My Heart, You‘re My Soul“- Version ließ Dieter Bohlen dann schließlich von Schlagerstar Mary Roos (73) unter dem Titel „Ich bin stark, nur mit dir“ einsingen. Hinter den Kulissen einer TV-Show traf Kai Noll den Poptitan in den Neunzigern dann wieder, versuchte ein zweites Mal sein Glück und legte ihm einen Song vor. „Allerdings hat er sich darauf nicht mehr gemeldet“, so der „Unter uns“-Star. Dass er noch eine Chance bekommt, ist eher unwahrscheinlich: Nach seiner Abschiedstournee 2023 mit Pietro Lombardi möchte Dieter Bohlen nämlich in den Ruhestand gehen.

Doch auch ohne den 68-Jährigen hat der Schauspieler in der Musikszene Fuß gefasst und spielt derzeit gemeinsam mit seinem Soap-Kollegen Diego Seyfarth (38) in der Rockband Kraut Pleaser. Der Poptitan selbst stand jüngst in der Kritik: Dieter Bohlen empörte mit einer Aussage zum Ukraine-Krieg. Verwendete Quellen: bild.de