Experte fassungslos: Hat Prinz Harry William wirklich gebeten, zurückkehren zu dürfen?

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Kehren Meghan Markle und Prinz Harry reumütig zur Krone zurück, so wie es ein Insider wissen will? Selbst königliche Experten haben da ihre Zweifel.

London – Nach dem Verlust des Spotify-Vertrages sei Panik in der Luxus-Villa Prinz Harrys (38) (38) und Meghan Markles (41) in Montecito wegen des nun ausbleibenden Geldes ausgebrochen. Wie ein Insider erfahren haben will, habe der Herzog von Sussex sich gefragt, ob es die richtige Entscheidung war, England zu verlassen. Er habe Meghan sogar vorgeschlagen, dass sie nach London und in die königliche Familie zurückkehren könnten, hieß es vor Kurzem bei intouchweekly.com.

Experte ist sich sicher: Niemals will Prinz Harry wirklich zurück ins Königreich und der Monarchie dienen

Meghan sei wütend gewesen, sagt der Insider, der hinzufügt, dass die Herzogin völlig überrascht war, als sie erfuhr, dass Harry sich bereits an seinen entfremdeten Bruder Prinz William (41) gewandt habe, heißt es weiter: „Harry gab zu, dass er William angerufen hatte, um einen Waffenstillstand zu schließen, und sagte seinem Bruder, dass er und Meghan bereit wären, nach London zurückzukehren“. Offenbar in der Absicht, das Gegenteil von dem zu tun, wovor sie 2020 geflohen warn. Die Kehrtwende, König Charles (74) plötzlich dienen zu wollen, kann sich der königliche Experte Richard Fitzwilliams (73), wie er gegenüber GB News ausführt, beim besten Willen nicht vorstellen.

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

William sei fassungslos über den Anruf seines Bruders gewesen. Das Verhältnis gilt als endgültig zerrüttet, seit Prinz Harry in seien Memoiren persönliche Anschuldigungen gegen William erhoben hat. Im Buch behauptet Harry, William habe ihn 2019 während eines Streits körperlich angegriffen. Die Monarchie, König Charles, Königin Camilla (76), Kate Middleton (41) alle bekamen in Harrys Abrechnung ihr Fett weg. „William wusste nicht so recht, was er sagen sollte“, sagt der Insider gegenüber intouchweekly.com und merkt an, dass der Thronfolger Harry sagte, „er würde über sein Angebot nachdenken.“

Prinz Harry braucht einen Plan B Die Sussexes haben vielleicht keine andere Wahl, als nach Großbritannien zurückzukehren, wo sie andere Vorteile genießen können. „Harry braucht einen Plan B“, sagt die Quelle in intouchweekly.com und fügt hinzu, dass die königliche Familie ihn und Meghan wahrscheinlich zurücknehmen würde. „Selbst in Anbetracht all dessen, was passiert ist, wie würde das denn aussehen, wenn Charles nein sagen würde“.

Experte Fitzwilliams bringt es auf den Punkt: „Es wäre eine Demütigung für Meghan und Harry“

Fitzwilliams Einschätzung lautet: „Das wäre eines der bizarrsten Ereignisse in der Geschichte der Royals, wenn sie [die Sussexes] nach all den Angriffen zurückkehren würde“. Auch wenn es in aller Theorie kein Problem für Prinz William wäre, Harrys Familie zu finanzieren, und dem Königshaus zudem junges Blut ausgesprochen guttäte, kann er sich nicht vorstellen, dass Meghan und Harry zu arbeitenden Royals werden könnten: „Es mag kein Problem sein, sie zu finanzieren, da sie junges Blut brauchen, da es nur wenige arbeitende Royals unter 70 gibt“, teilte er mit.

Werden sich Meghan Markle und Prinz Harry dem Thronfolger Prinz William unterordnen wollen? Ein Experte hat da seine begründeten Zweifel (Fotomontage). © Yui Mok/dpa & Justin Ng/Imago

Auch auf Vater Charles braucht Harry finanziell nicht zu hoffen. Mit dem König hat er es sich schon durch „Spare“ verdorben, indem er schrieb: „Papa hat Willy und mich und unsere Familien nicht aus Großzügigkeit finanziell unterstützt. Das war sein Job. Das war der ganze Deal.“ Seine Frau Meghan zu unterstützen sei für Charles ein rotes Tuch gewesen, hatte er hinzugefügt: „Pa mag die steigenden Kosten für unseren Unterhalt gefürchtet haben, aber was er wirklich nicht ertragen konnte, war, dass jemand Neues, die Monarchie dominierte, sich das Rampenlicht schnappte, jemand Glänzendes und Neues kam und ihn in den Schatten stellte.“ Unter diesem Aspekt wirken Meghans Soloambitionen gar nicht mehr so befremdlich. Verwendete Quellen: gbnews.com, intouchweekly.com