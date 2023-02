„Fehlbesetzung“ und „Rote Karte“: Neuer „Riverboat“-Moderator fällt bei Zuschauern durch

Von: Jonas Erbas

Teilen

Besetzungswechsel bei „Riverboat“: Als einer von drei Moderatoren ersetzt Klaus Brinkbäumer ab Januar 2023 Jörg Kachelmann. Sein Debüt am Freitagabend fiel bei vielen MDR-Zuschauern allerdings durch.

Leipzig – Bei „Riverboat“ gab es am Freitagabend (20. Januar) gleich zwei Gründe zu feiern: Während Langzeit-Moderatorin Kim Fisher (53) fast auf den Tag genau ihr 25-jähriges Jubiläum als Gastgeberin der Talkrunde beging, gab ihr Kollege Klaus Brinkbäumer (56) sein Moderationsdebüt. Im Wechsel mit Entertainer Wolfgang Lippert (70) und Comedian Matze Knop (48) ersetzt der 56-jährige MDR-Programmdirektor den im Dezember 2022 ausgeschiedenen Jörg Kachelmann (64). Doch die Neubesetzung ist umstritten.

Moderationsdebüt bei „Riverboat“ – Klaus Brinkbäumer feiert Einstand in Kim Fishers Jubiläumsfolge

Gleich zu Beginn der ersten „Riverboat“-Ausgabe des Jahres hieß Kim Fisher ihren neuen Kollegen Klaus Brinkbäumer herzlich willkommen – eine Geste, die auch das Studiopublikum erwiderte und den ehemaligen Spiegel-Chefredakteur (von Januar 2015 bis Oktober 2018) mit großzügigem Applaus bedachte. „Man darf nicht vergessen: Er ist mein Chef. Also, wir müssen uns auch irgendwie benehmen, Leute“, witzelte die 53-Jährige und spielte damit auf Brinkbäumers Posten als MDR-Programmdirektor an, den dieser seit Januar 2021 bekleidet.

Als einer von drei neuen Moderatoren ersetzt Klaus Brinkbäumer bei „Riverboat“ Jörg Kachelmann. Doch das Sendungsdebüt (20. Januar) des MDR-Programmdirektors kam bei vielen Zuschauern gar nicht gut an (Fotomontage) © Screenshot/MDR/Riverboat

„Ich bin ein bisschen bewegt, ein bisschen aufgeregt – vor allem bin ich aber froh: Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ein volles Studio fühlt sich gut an!“, ließ der Kachelmann-Nachfolger die Anwesenden wissen und gratulierte Kim Fisher dann selbstverständlich anlässlich ihres 25. „Riverboat“-Jubiläums. Anschließend führten die beiden gemeinsam durch einen launigen Talkabend, an dem unter anderem Fernseh-Ikone Sonya Kraus (49), „Der Bergdoktor“-Star Heiko Ruprecht (50) oder Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel (56) teilnahmen.

Die vielen Gesichter von „Riverboat“ – MDR-Talk hatte fast drei Dutzend Moderatoren: Seit 2014 ist Kim Fisher bei „Riverboat“ durchgehend im Dienst, nachdem die Sängerin den Talk bereits von 1998 bis 2005 moderiert hatte. An prominenten Kollegen mangelte es nie: Fast drei Dutzend Moderatoren führten seit Bestehen der Sendung durch die ab Januar 1992 ursprünglich unter dem Namen „MDR-Club“ ausgestrahlte Show, darunter Jan Hofer (1992–2012), Michel Friedman (1993–1994), Andrea Kiewel (2007), Ruth Moschner (2010–2013) oder Jörg Pilawa (2017–2018).

„Riverboat“-Zuschauer stinksauer – Klaus Brinkbäumer kommt beim MDR-Publikum nicht gut an

Die gute Stimmung im „Riverboat“-Studio täuschte allerdings: Nach der Ausstrahlung häufte sich im Netz die Kritik an der Neubesetzung. „Der Programmdirektor als Moderator war gestern die absolute Fehlbesetzung“, wetterte ein Zuschauer auf der Facebookseite des MDR-Talks. Kim Fishers „sonst so lockeres Auftreten“ sei durch Klaus Brinkbäumer „völlig ausgebremst“ worden. Ein anderer Nutzer sprach gar vom „schlechtesten Moderator bis jetzt“ und bemängelte, der 56-Jährige habe „unvorbereitet, ängstlich (...) und ziemlich lustlos“ gewirkt. „Herr Brinkbäumer geht gar nicht. Rote Karte“, lautete ein enttäuschtes Fazit.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

In den kommenden Ausgaben dürfen dann Wolfgang Lippert und Matze Knop ihr Glück versuchen – und gleichzeitig hoffen, dass sie beim Publikum besser ankommen als der MDR-Programmdirektor. Jörg Kachelmann hingegen wird sehnlichst vermisst, obwohl der 64-Jährige hier und da für mehr Aufsehen als nötig sorgte: In seiner letzten Sendung motzte Inka Bause (54) die „Riverboat“-Moderatoren wegen einer zu persönlichen Frage an. Verwendete Quellen: „Riverboat“ (MDR; Folge vom 20. Januar 2023), mdr.de, facebook.com/MDRriverboat