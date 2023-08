Nach Ehe-Aus mit Stefan Mross: Das will Anna-Carina Woitschack in ihrer neuen Beziehung anders machen

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Auch ein Jahr danach ist das Ehe-Aus von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross noch immer Thema. In ihrer neuen Beziehung will die Schlagersängerin deswegen einige Dinge anders machen.

Berlin – Nachdem Anna-Carina Woitschack (30) ihr Liebesleben mit Stefan Mross (47) sehr öffentlich zelebrierte – TV-Verlobung und -Hochzeit inklusive – ist sie mit ihrer neuen Beziehung da vorsichtiger. Und das soll auch so bleiben, verrät die Schlagersängerin nun im ehrlichen Interview mit dem „Sat.1-Frühstücksfernsehen“.

„Stich ins Herz“: Anna-Carina Woitschack spricht über Stefan Mross und Eva Luginger

Bei Anna-Carina Woitschack könnte es gerade nicht besser laufen. Mit dem österreichischen Key-Account-Manager Daniel schwebt sie auf Wolke 7, außerdem veröffentlichte sie kürzlich ihr Best-of-Album. Trotzdem scheint infolge des Ehe-Aus mit „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross noch immer eine kleine Regenwolke über ihr zu schweben. Denn so öffentlich die Beziehung begonnen hat, so ist sie auch geendet – nicht zuletzt wegen seiner neuen Beziehung.

Gurkensalat, Gartenzwerge, Trampolin: „Immer wieder sonntags“ vom 13. August in Bildern Fotostrecke ansehen

Denn Stefan Mross ist jetzt ausgerechnet mit der ehemaligen besten Freundin seiner Ex zusammen. Klingt kompliziert, ist es auch, wie Anna-Carina Woitschack beim „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ verrät. Es sei „ein kleiner Stich ins Herz“ gewesen, verrät Anna-Carina Woitschack über die Trennung von Stefan Mross. Trotzdem wünsche sie den beiden alles Gute: „Sie werden ihren Weg gehen. Ich bin ja auch wieder glücklich verliebt“, so Anna-Carina.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Am 11. November 2022 folgte dann die Trennung.

Nach Trennung von Stefan Mross: Das will Anna-Carina Woitschack in ihrer neuen Beziehung anders machen

Aus ihrer öffentlichen Beziehung mit Stefan Mross hat sie allerdings gelernt und will nun mit Daniel einiges anders machen. Sie möchte sich „viel mehr Zeit für uns als Paar“ nehmen. „Mein Partner hat einen Beruf, der sich nicht in der Öffentlichkeit abspielt. Er ist ein wahnsinnig bodenständiger, lieber Mensch, der mich nicht als Anna-Carina Woitschack sieht. Sondern es gibt ganz viel Anna-und-Daniel-Zeit“, verrät die Schlagersängerin. In ihrer neuen Beziehung möchte sie nicht alles mit der Öffentlichkeit teilen. Auf das ein oder andere Pärchen-Selfie können sich Fans aber doch noch freuen. „Aber wenn mir danach ist, poste ich natürlich auch mal ein Foto, aber eben alles reduziert“, so Anna-Carina Woitschack abschließend.

Nach Ehe-Aus mit Stefan Mross: Das will Anna-Carina Woitschack in ihrer neuen Beziehung anders machen (Fotomontage) © Instagram/Anna-Carina Woitschack & IMAGO/HOFER

Fans ist übrigens aufgefallen, dass Anna-Carina Woitschack seit ihrer Trennung von Stefan Mross regelrecht aufblüht, insgesamt viel gelöster wirkt. Das ist kein Zufall. Denn wie die Schlagersängerin nun erzählt, hat sie sehr unter den Eheproblemen gelitten – emotional und körperlich. Verwendete Quellen: Sat.1/Sat.1-Frühstücksfernsehen – Folge vom 21.08.2023