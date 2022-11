Ehekrise mit Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack sucht Halt bei ihrer Freundin

Von: Lisa Klugmayer

Fast täglich gibt es nun neue Spekulationen rund um das Liebesleben von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross. Da hilft es auch nicht, dass das Schlagerpaar jetzt auch noch getrennt verreist. Doch Anna-Carina Woitschack kann sich zumindest auf ihre Freundinnen verlassen.

Düsseldorf - Angebliche Affären, Trennungsgerüchte und das gemeinsame Wohnmobil hat Stefan Mross nun auch verkauft: Die Schlagzeilen rund um den Schlagersänger und Anna-Carina Woitschack reißen nicht ab. Jetzt verreisen die beiden sogar getrennt. Statt mit ihrem Ehemann fährt Anna-Carina Woitschack mit ihrer Freundin zu einem Branchen-Treff nach Düsseldorf.

Gut gelaunt und Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack reist für Treffen nach Düsseldorf

Wie Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack schon vor Wochen öffentlich bestätigten, haben sie seit einiger Zeit Eheprobleme. Zusätzlich gab es allerdings auch noch fiese Fremdgeh- und Trennungsgerüchte, die die Schlagerstars aber vehement dementieren.

Trotzdem wollen die Gerüchte einfach nicht verstummen. Nun sorgen Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross erneut für Spekulationen. Das Schlager-Paar verreist nämlich jetzt getrennt. Der „Immer wieder sonntags“-Moderator postete ein Selfie mit einem übergroßen Grinsen auf dem Weg nach Paderborn. Die Schlagersängerin verreist gleichzeitig nach Düsseldorf.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“.

Ehekrise mit Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack sucht Halt bei ihre Freundin

Doch auch, wenn Anna-Carina Woitschack ohne Stefan Mross zu einem Branchentreff nach Düsseldorf reist - alleine ist sie dort nicht. Mit dabei hat die Schlagersängerin nämlich ihre Freundin Negar Ghadiri. Gut gelaut schlendern die beiden durch die Stadt. Ein stinknormaler Mädelstrip oder gibt sie der Schlagersängerin nach der Trennung wieder halt?

Was der Grund für die getrennte Reise ist, wissen wohl nur Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross. Was der Schlagersängerin allerdings so wichtiges in Paderborn zu erledigen hatte, ist nicht bekannt.

Man kann es nicht verleugnen: Alle Zeichen stehen auf Trennung. Nun hat Anna-Carina Woitschack bei Promi-Coiffeur Salvatore Vincenzo Brancato eine neue Frisur verpassen zu lassen. Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack