Ein „Team“ bleiben: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross teilen gemeinsame Botschaft

Von: Claire Weiss

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross machten ihre Trennung am 11. November offiziell. Die Schlagersängerin hat seitdem längst einen neuen Mann an ihrer Seite. Doch mit ihrem Stefan möchte sie trotzdem in Verbindung bleiben.

Traunstein - Fast sieben Wochen ist die Trennung von Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross (47) nun her. Einen Rosenkrieg wollen die zwei Schlagersänger sich aber nach wie vor nicht liefern. Vor allem Stefan Mross zeigt sich derzeit von seiner friedvollen Seite. Manch anderer hätte seinen Ärger wohl öffentlich gemacht, wenn die Noch-Ehefrau so kurz nach der Trennung schon einen neuen Mann an ihrer Seite hat.

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross machen öffentliche Friedenserklärung

Erst zu Weihnachten teilte die 30-Jährige ein romantisches Foto auf Instagram, dass sie ganz verliebt mit ihrem Daniel zeigt. Im Hintergrund läuft Anna-Carinas Version von „All I want for Christmas“. „Kein Geschenk kann schöner sein“, singt die Schlagersängerin, „was ich brauch zur Weihnacht, bist du“. Eine eindeutige Liebeserklärung an den Key-Account-Manager, der ihr Herz erobert hat. Stefan Mross wünscht seiner Ex trotzdem nur das Beste.

Anna Carina Woitschack und Stefan Mross in der TV Show „Das grosse Schlagerjubiläum 2022“ Ende Oktober - schon damals kriselte es zwischen den beiden. © IMAGO/Frederic Kern

In einem gemeinsamen Instagram-Post schreibt das Ex-Paar: „Uns beiden ist es unglaublich wichtig, auch weiterhin als ‚Team‘ zu agieren, oder wie es in einem unserer Duette heißt ‚Stark wie zwei‘ zu sein.“ Beide gönnen sich aus vollstem Herzen, glücklich zu sein. „Eine Trennung kann auch mit Verständnis füreinander funktionieren“, erklären die Schlagerstars. Sie machen damit deutlich, dass sie im Guten auseinandergegangen sind.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack – mit einem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an: Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte dort auch Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar schlechthin. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt: Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory.2020“.

Schlagerfans sind beeindruckt, wie gut Anna-Carina und Stefan mit der Trennung umgehen

Bei den Fans trifft der Post auf Zuspruch. „Respekt, wie ihr das alles macht!“, schreibt ein Instagram-Nutzer. Ein anderer kommentiert: „Ich wünsche euch sehr, dass ihr freundschaftlich verbunden bleibt.“ Und ein dritter ist vor allem von Stefan Mross beeindruckt: „Respekt Stefan, wie du damit umgehst!“

Bei Carmen Nebel traten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross an Weihnachten gemeinsam auf. Denn die Show wurde schon vor deren Trennung aufgenommen. Fans fanden das „zum Fremdschämen“. Verwendete Quellen: Instagram/Anna-Carina Woitschack