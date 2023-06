„Wie ein Tennis-Profi“: Kate Middleton lässt im Match gegen Roger Federer die Muskeln spielen

Von: Susanne Kröber

Was kann sie eigentlich nicht? Diese Frage stellten sich die Fans zurecht, als Prinzessin Kate im stylischen Tennis-Outfit gegen Seriensieger Roger Federer sogar einen Punkt holte.

Wimbledon – Ab dem 3. Juli messen sich die weltbesten Tennisprofis beim Grand-Slam-Turnier von Wimbledon, zum 136. Mal wird das prestigeträchtige Rasenturnier 2023 ausgetragen. Die Schirmherrschaft übernahm Kate Middleton (41) 2016 von Queen Elizabeth II. (96, † 2022), seit ihrer Hochzeit mit Prinz William (41) vor zwölf Jahren nahm Prinzessin Kate regelmäßig in der „Royal Box“, der königlichen Loge, Platz, um die Matches zu verfolgen. Jetzt zeigte sie, dass sie auch auf dem heiligen Rasen eine tolle Figur macht – gegen niemand Geringeres als Roger Federer (41).

„Der war auf der Linie“: Prinzessin Kate bringt Roger Federer zum Staunen

Kate Middleton erschien zu ihrem Termin mit dem achtmaligen Wimbledon-Sieger Roger Federer in einem absoluten Hingucker-Outfit, die Haare zum hohen Pferdeschwanz gebunden. Ihr ärmelloses Poloshirt aus der Wimbledon-Kollektion (83 Euro) betonte Kates definierte Oberarme, dazu trug die sportliche Prinzessin einen weißen Barricade-Skort von Stella McCartney für Adidas und weiße Tennisschuhe von Babolat (135 Euro). Aber Kate Middleton sah nicht nur athletisch aus, die dreifache Mutter verblüffte Federer, der im vergangenen Jahr seine aktive Karriere beendet hatte, auch mit ihrem Können.

„Ich denke, der war auf der Linie, großartig“, staunte Roger Federer nach einem Passierball von Kate Middleton, zudem attestierte der Schweizer Rekordspieler Prinzessin Kate laut CNN, dass ihr Aufschlag „gut aussieht“. Sporty-Kate schwang aber nicht nur selbst den Schläger, sondern verfolgte auch das Training der Balljungs und -mädchen. 250 Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren sind jährlich in Wimbledon im Einsatz und sorgen nach monatelanger Vorbereitung für einen reibungslosen Ablauf der Tennisspiele.

„Schaut euch diese straffen Beine und Arme an“: Im Tennis-Dress zeigt Kate Middleton ihre Muskeln

Unter einem Instagram-Video des Auftritts von Kate Middleton in Wimbledon häufen sich die bewundernden Kommentare. Roger Federer selbst sieht sich nach dem Termin in der Pflicht: „Ich muss an meiner Form arbeiten“, so der Tennis-Champion. „Catherine hat eine großartige Figur und weiß offensichtlich, wie man Tennis spielt! Sie ist so eine Naturgewalt und ein positives Vorbild für Frauen auf der ganzen Welt“, schwärmt eine Instagram-Userin. „Gibt es irgendetwas, was Prinzessin Catherine nicht kann? Ich denke nicht“, so eine andere Nutzerin.

Da geriet der gleichaltrige Roger Federer ganz schön ins Schwitzen: Kate Middleton zeigte bei einem Trainingsspiel in Wimbledon, wie fit und durchtrainiert sie ist. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/Kensington Palace/PA Media/Aeltc/Thomas Lovelock

Vor allem Kate Middletons durchtrainierter Körper sorgt bei den Royal-Fans für Begeisterung. „Die Leute sagen, sie sei zu dünn, aber schaut euch diese straffen Beine und Arme an!“, kommentiert eine Userin. „Sie sieht aus wie eine professionelle Tennisspielerin.“ Beim Tennisturnier in Wimbledon wird Prinzessin Kate dann garantiert auch wieder in der Royal Box alle Blicke auf sich ziehen – da kann auch Prinz William schon mal ein wenig eifersüchtig auf den Erfolg seiner Frau werden. Verwendete Quellen: edition.cnn.com, Instagram