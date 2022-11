Einbruch in Villa: Ex-Freund von Stéphanie von Monaco wurde ermordet

Tragische Verwicklung

Stéphanie von Monacos Ex-Freund Mario Oliver Jutard wurde ermordet aufgefunden. Offenbar fiel er einem Raubmord zum Opfer. Die Ermittlungen dauern an.

Las Terrenas – Das jüngste Kind Gracia Patricias (52, † 1982) und Fürst Rainiers III. (81, † 2005) von Monaco war lange Jahre das „schwarze Schaf“ der Familie Grimaldi. Model, Popstar, Designerin und mit Palast-Angestellten und Zirkus-Künstlern liiert oder verheiratet: Jahrzehntelang beschäftigte Stéphanie von Monaco (57) die Klatschpresse. Mit 21 Jahren war die Schwägerin Charlène von Monacos (44) auf den Spuren ihrer Mutter durch L.A. unterwegs und lernte den 14 Jahre älteren Mario Oliver Jutard (71, † 2022) in der Nachtklub-Szene kennen und verliebte sich in ihn.

Schock für Stéphanie von Monaco: Ihr Ex wurde grausam hingerichtet

1987 bringt die Los Angeles Times ein ausführliches Interview mit der heutigen dreifachen Mutter. Demnach wurden Jutard und sie ein Paar, zogen zusammen in ein Haus in Beverly Hills. „Was wir am liebsten zusammen machen, ist in der Sonne liegen“, verriet sie damals. 1988 soll ihre Beziehung in die Brüche gegangen sein. Die Todesnachricht dürfte ein Schock für Stéphanie sein: Ihr Ex wurde in der Dominikanischen Republik laut der Gerichtsmedizin tot in seinem Hau aufgefunden. Ein Kopftrauma und manuelle Kompressionen am Hals (vermutlich durch Erhängen) wurden als vorläufige Todesursache angenommen.

Erste Theorien besagen, dass Kriminelle in das Haus des Mannes eingebrochen sind und einen Tresor, mehrere Rolex-Uhren und andere Wertgegenstände gestohlen haben. Der leblose Körper des Amerikaners wird laut Dominican Today derzeit im Institut für Forensische Wissenschaft (INACIF) in San Francisco de Macoris untersucht. Mario Oliver Jutard war als Nachtklubbesitzer und in den Achtzigerjahren als Playboy bekannt. Die Beziehung zu der Prinzessin aus Monaco löste damals einen Skandal aus. Auch bis zu seinem Tod besaß der Unternehmer noch mehrere Clubs und Restaurants wie das „Tryst“, „Le Petit Four“ oder das „Linq“.

Stéphanie von Monacos Leben begleiten viele grausame Todesfälle

Affären und Ehen von Stéphanie von Monaco Statt sich standesgemäß zu verheiraten, schenkt Stéphanie ihr Herz lieber Leibwächtern oder Zirkuskünstlern. Von Daniel Ducruet (57), den sie 1995 nach der Geburt ihrer beiden Kinder Louis (29) und Pauline (28) heiratete, ließ sie sich nur ein Jahr später scheiden. Sie konnte ihm seinen Flirt mit einer belgischen Stripperin nicht verzeihen. Aus der Beziehung zu dem Bodyguard Jean-Raymond Gottlieb (55) ging ihre zweite Tochter Camille (24) hervor. Doch auch das Verhältnis zu Gottlieb ging in die Brüche. Die heimliche Hochzeit im September 2003 mit dem fast zehn Jahre jüngeren Zirkuskünstler Adans Lopez Peres (47) war erneut gefundenes Fressen für die Boulevardpresse – ebenso die Scheidung 14 Monate später. Vor ihren Ehen gab es Beziehungen mit Paul Belmondo (59) und Anthony Delon (58), anschließend mit dem Makler Jean-Yves Lefur (58).

Stéphanie separiert sich zwar immer noch vom Fürstenhaus und wohnt nicht auf dem Felsen, auf dem sich die Residenz der Grimaldis über der Côte d’Azur erhebt. Bereits vor Jahren ist sie in das Stadtviertel Fontvieille gezogen, in eines der mehrstöckigen, neoklassizistischen Gebäude. Als sie mit Franco Knie (68) liiert war, dem Chef des berühmten Schweizer Zirkus‘, lebte sie im schweizerischen Rapperswil zeitweise in einem Wohnwagen.

Dennoch ist es ruhig um Stéphanie geworden. Mit ihrer Schwester Caroline von Monaco (65) repräsentiert sie neben Charlène und Albert den monegassischen Fürstenpalast. Sie ist Präsidentin des Zirkusfestivals von Monte-Carlo und Schirmherrin der Aids-Hilfe-Vereinigung Fight Aids Monaco. Der Tod hat Stéphanie stets begleitet. Als 17-Jährige hatte sie mit ihrer Mutter einen Autounfall, der für Grace Kelly tödlich endete. Die Fürstin erlag ihren schweren Verletzungen, während die Prinzessin trotz schwerer Verletzungen der Halswirbelsäule überlebte. Verwendete Quellen: dominicantoday.com, latimes.com

