„Er ist einer von uns“: König Charles III. für Loch in der Socke gefeiert

Von: Susanne Kröber

Beim Besuch einer Moschee trug König Charles III. eine löchrige Socke und entzückte mit diesem süßen Missgeschick unfreiwillig die Royal-Fans.

London – König Charles III. (74) hat sich vorgenommen, die Monarchie zu modernisieren, dazu gehören seiner Meinung nach auch verstärkte Sparmaßnahmen und ein bescheideneres Auftreten. Wie ernst es Charles mit seiner Mission ist, zeigte er jetzt – garantiert eher unfreiwillig – beim Besuch einer Moschee in der Brick Lane in London. Dort trug König Charles nämlich augenscheinlich Socken, die ihre besten Tage bereits hinter sich haben.

„Liebenswert“: König Charles III. wird für seine Socken-Panne gefeiert

Gemeinsam mit Königsgemahlin Camilla (75) besuchte König Charles III. am 8. Februar eine historische Moschee der Bangladeschi-Gemeinde in der Londoner Brick Lane. In der Moschee zog Charles ganz vorbildlich seine Schuhe aus und enthüllte dabei am rechten Fuß eine Socke mit einem gut sichtbaren Loch. Ein Fashion-Fauxpas, der dem Monarch kurz vor der Krönung am 6. Mai eine Welle der Sympathie entgegenschlagen lässt.

„Sogar der König des Vereinigten Königreichs hat ein Loch in seiner Socke“, twitterte Royal-Fan @camillaregbrit zu einem Foto des nur allzu menschlichen Fehltritts von König Charles. Denn mal ganz ehrlich, wem ist das nicht schon mal in seinem Leben passiert? „Ich weiß, es wird Kritik geben, aber ich finde das liebenswert“, so eine weitere Twitter-Nutzerin.

König Charles ist wirklich einer von uns! Die meisten von uns haben mindestens ein Paar Socken mit einem Loch.

König Charles mit Loch in der Socke: Royals „weit davon entfernt, Snobs zu sein“

Sparsamer Monarch: König Charles III. erscheint mit löchriger Socke bei offiziellem Termin. (Montage, Symbolbild) © IMAGO/i Images/agefotostock

In zahlreichen Kommentaren wird in den sozialen Medien gefeiert, wie nachhaltig die Socken-Panne von König Charles III. ist. Und auch wenn Charles vermutlich nicht auf diesem Weg auf das ihm am Herzen liegende Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen wollte, so lässt ihn das Fettnäpfchen doch äußerst authentisch wirken. „Unsere Royals sind weit davon entfernt, Snobs zu sein“, freut sich ein weiterer Fan der Königsfamilie.

Angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten will König Charles III. seiner Vorbildfunktion gerecht werden. Auch aus diesem Grund sagte der Monarch jetzt seinen traditionellen Skiurlaub im schweizerischen Klosters ab. Ein paar neue Socken werden für Charles aber trotz Sparkurs garantiert drin sein. Und nach seinem niedlichen Mode-Patzer wird ihn wahrscheinlich auch der ein oder andere Fan bei kommenden Terminen mit einem Socken-Präsent überraschen. Verwendete Quellen: express.co.uk, twitter.com