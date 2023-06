„Einfach mal zeigen“: Barbara Schöneberger zeigt Verona Pooth ihren BH

Von: Volker Reinert

In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ hat Moderatorin Barbara Schöneberger Verona Pooth interviewt. Bei ihrer Plauderei hat Schöneberger verraten, wieso sie manchmal zwei BHs trägt.

München – Moderatorin Barbara Schöneberger (49) und Verona Pooth (55) in Plauderlaune! Die beiden TV-Persönlichkeiten trafen sich zum Gespräch für Schönebergers Podcast. Ganz ungeniert ging es dabei direkt um das Thema Oberweite. Beide TV-Stars erklärten nämlich ihre BH-Situation. Wie es dazu kam? Gastgeberin Schöneberger hat allem Anschein nach ihr T-Shirt hochgezogen, woraufhin Pooths Kommentar prompt kam: „Aber Barbara, lass‘ doch das T-Shirt an, das ist doch nicht Fernsehen, nicht hochheben.“ Lachend erklärte Schöneberger, dass sie Pooth ihre Brüste „einfach mal zeigen wollte“. Das Dekolleté-Thema nahm somit seinen Lauf...

„Mit den Waffeln einer Frau“: Schöneberger und Pooth plaudern über ihre Oberweite

Laut der „Verstehen Sie Spaß?“-Moderatorin hat Verona Pooth „sehr große Brüste“, woraufhin die in Bolivien geborene Pooth konterte: „Nein, also die größten hat Motsi Mabuse und du kommst auf Platz zwei und Palina Rojinski.“ Schöneberger stimmte dem zwar zu, sprach dann aber über die Oberweite ihrer Kollegin Rojinski: „Na, die hat Riesen-Brüste, die hat wirklich Riesen-Brüste, vor allem, weil sie untenrum so dünn ist. Bei mir fällt‘s nicht so auf, weil wenn man mir auf die Beine guckt, dann denkt man ‚Ok, die Brust macht irgendwie Sinn‘, aber bei euch ist das nochmal was ganz anderes.“

Verona Pooth - der im Podcast mit Barbara Schöneberger auch fast ein gut gehütetes Geheimnis herausgerutscht ist - sah das allerdings ganz anders. So empfindet sie ihre Oberweite deutlich kleiner als die der drei Kolleginnen: „Ich bin Lichtjahre davon entfernt. (...) Wieso bei euch? Ich bin ganz weit dahinter mit denen. Naja, mit Push-up komme ich auch auf C.“

Schönebergers Zeitschrift „Barbara“ wird eingestellt Das Juli-Heft 2023 mit dem Titel „Feierabend“ wird die letzte Ausgabe der Zeitschrift „Barbara“ der Moderatorin sein. Schöneberger fungierte bei der Zeitschrift als Editor at Large. Im Februar 2023 hat RTL Deutschland bekannt gegeben, dass 23 Printtitel des früheren Hamburger Verlags Gruner + Jahr eingestellt werden. Nach 77 Ausgaben ist somit Schluss. Die erste Ausgabe war im Oktober 2015 erschienen. (Verwendete Quelle: stern.de)

Barbara Schöneberger erklärt ihre BH-Situation

Barbara Schöneberger hakte bei der Ex-Frau von Dieter Bohlen (69) nach: „Trägst du beim Sport zwei BHs übereinander?“ Pooth erklärte, dass sie festgestellt habe, dass es beim Laufen von Vorteil ist, einen sehr gut sitzenden Sport-BH zu tragen, sie zu Hause oder unterwegs aber ganz normale BHs trage. Pooth konnte sich jedoch nicht den Kommentar verkneifen, dass es bei ihrer Talk-Kollegin „eine ganz andere Nummer“ beim Sport wäre. Schöneberger: „Ja, Leute, das könnt‘ ihr euch überhaupt nicht vorstellen, was da bei mir los ist. Aber es ist wirklich so, da habe ich zwei übereinander und es sieht auch nicht gut aus, weil ich quetsche das dann immer so, aber ansonsten ist Trampolin springen oder sowas ist dann nicht möglich, wenn man nicht die richtige Wäsche anhat.“

Laut Pooth können sich Männer das Problem gar nicht vorstellen. „Jede Körpchengröße wuppt nach oben und wippt nach unten. Das muss einfach naturgemäß passen. Aber je größer die Brüste sind - wo wir wieder bei dir wären - ist das beim Laufen natürlich Wupp-Wapp“. Schöneberger scherzte weiter: „So wie sich Männer immer so abklatschen, ist bei uns immer so T-Shirt hoch und dann mit den Brüsten zusammen, so sind wir Frauen“, lautet ihr Resümee. Indes gab Schöneberger in einer vorherigen Podcast-Folge zu, dass sie immer weiter Richtung Karriere-Ende gedrängt werde. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“, Folge 241 mit Verona Pooth