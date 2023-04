Einladung zur Krönung: Deutsche Verwandtschaft kommt zu Charles III. nach London

Von: Annemarie Göbbel

Der deutsche Adel macht sich bereit für die Krönung Charles III. am 6. Mai in London. Diese Verwandten haben Einladungen erhalten.

London – Bei seinen Besuchen in Berlin und Hamburg betonte König Charles III. (74) die Liebe zu Deutschland und verwies auf seine deutschen Wurzeln. Nun warten alle gespannt, welche Prominenz aus dem Land seiner Väter Charles zum historischen Ereignis der Krönung in London eingeladen hat. Das britische Königshaus ist durch Charles‘ Großmutter väterlicherseits eng mit dem Haus Baden verwandt. Sie und die Großmutter von Bernhard von Baden, Prinz und Markgraf von Baden, Herzog von Zähringen (52), waren Schwestern.

Schon bei den Krönungen der Queen und König Georg V. waren Vertreter des Hauses Baden geladen

Die Oberhäupter der Häuser Baden und Hohenlohe-Langenburg haben Einladungen erhalten, in der Westminster Abbey Platz zu nehmen. Aus Salem im Bodenseekreis wird Bernhard von Baden vermutlich zusammen mit seiner Frau Stephanie Anne Kaul (56) an den Feierlichkeiten teilnehmen, wie ein Sprecher des Hauses mitteilte. „Unsere Familie blickt auf eine inzwischen lange Tradition der Teilnahme an Krönungsfeiern zurück“, sagt von Baden, der seit 2022 die Geschicke des Hauses als Chef lenkt. Schon bei der Krönung von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) und der Krönung von König Georg V. (70, † 1936) und Königin Mary (85, † 1953), waren Vertreter des Hauses Baden anwesend.

Das Haus Hohenlohe-Langenburg ist ebenfalls eng mit dem englischen Königshaus verwandt. König Charles III. ist der Onkel von Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg (53). Der Unternehmer will gemeinsam mit seiner Frau Saskia (50) zur Feier kommen. Zuletzt war der Betriebswirtschaftler anlässlich der Beerdigung der Queen im September 2022 bei den britischen Verwandten. Wie nahe sich die Häuser stehen, kann man daran erkennen, dass der Baden-Württemberger als einer von nur 30 geladenen Gästen bei der Trauerfeier für seinen Großonkel Prinz Philip (99, † 2021) im April 2021 zugegen war, die aufgrund der Corona-Pandemie radikal dezimiert werden musste.

Philipp Fürst Hohenlohe-Langenburg ist der engste noch lebende deutsche Verwandte

Bei der Hochzeit von Prinz William (40) und Kate Middleton (41) war Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg als Vertreter der deutschen Linie eingeladen. Neben dem 2022 verstorbenen Max Markgraf von Baden (89, † 2022) war er damit der einzige Deutsche unter den Hochzeitsgästen. Sohn Philipp ist der engste noch lebende deutsche Verwandte der Windsors.

Aus Hessen macht sich ein weiterer Adeliger bereit zur Krönung, der zuletzt bei der Beerdigung der Queen sowie bei der Trauerfeier von Prinz Philip zugegen war, Heinrich Donatus Landgraf von Hessen (56) ist der Urururenkel von Königin Victoria (81, † 1901) und der Großneffe von Queen Elizabeth II. Der älteste Sohn Moritz’ von Hessen (86, † 2013) und dessen Ehefrau Tatiana Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (82) wird den Feierlichkeiten in London beiwohnen, wie er gegenüber dem Radiosender hr1 bestätigte. Verwendete Quellen: dpa, hr1